Neue Rüstungs-Aktie: Dieser Neuling feiert sein Börsendebüt

Die restlichen 49 Prozent der rund 63,5 Millionen Aktien wurden automatisch an die bestehenden Thyssenkrupp-Aktionäre verteilt (je 1 TKMS-Aktie pro 20 Thyssenkrupp-Aktien).

Die Abspaltung war bereits im Sommer von den Aktionären beschlossen worden. Wer bis letzten Freitag 20 Thyssenkrupp-Aktien im Depot hatte, erhielt automatisch ein TKMS-Papier eingebucht. Der Konzern, die Thyssenkrupp AG hält weiterhin 51 Prozent der Anteile, bleibt über eine neue Holdinggesellschaft strategischer Mehrheitsaktionär und sichert sich damit die Kontrolle über den strategisch wichtigen Marinesektor.

TKMS gilt als Herzstück des deutschen U-Boot-Baus. Das Unternehmen geht auf die traditionsreiche Kieler Werft Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) zurück, deren Geschichte bis ins Jahr 1838 reicht.

Heute beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiter, darunter etwa 3.700 am Stammsitz in Kiel. Neben weiteren Standorten in Hamburg, Bremen und Emden entsteht in Wismar eine zweite große Werft, wo künftig bis zu 1.500 Menschen arbeiten sollen.

Mit modernsten Brennstoffzellen-U-Booten, Fregatten und Korvetten beliefert TKMS zahlreiche Marinen weltweit – darunter Deutschland, Norwegen, Ägypten und Singapur. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt: Das Volumen beträgt aktuell rund 18,5 Milliarden Euro und reicht damit bis in die 2040er-Jahre.

Besonders lukrativ ist der jüngste Bundeswehrauftrag über vier U-Boote der Klasse 212CD. Im ersten Halbjahr 2025 schnellte der Auftragseingang auf 5,6 Milliarden Euro in die Höhe. Der Börsengang soll der Marinesparte mehr Eigenständigkeit verschaffen. Finanzielle Mittel fließen zwar nicht direkt in die Kassen von TKMS, doch das Unternehmen kann künftig selbst Kapital am Markt aufnehmen und Wachstumsprojekte vorantreiben.

Vorstandschef Oliver Burkhard will die Eigenständigkeit nutzen, um Technologieentwicklung und internationale Expansion zu beschleunigen. Konzernchef Miguel López setzt dabei auf einen klassischen Spin-off-Effekt: Die Einzelteile des Konzerns sollen an der Börse mehr wert sein als das Gesamtunternehmen.

Ein besonders lukratives Projekt könnte für TKMS aus Nordamerika kommen: Kanada plant den Bau einer neuen Flotte konventioneller U-Boote – im Gespräch sind acht bis zwölf Einheiten. Der Marineschiffbauer aus Kiel gilt dabei als einer der Favoriten im internationalen Bieterverfahren. Im Sommer machte sich Premierminister Mark Carney bei einem Besuch in Schleswig-Holstein persönlich ein Bild von den Fertigungskapazitäten. Neben TKMS ist auch ein südkoreanischer Wettbewerber im Rennen. Sollte die Entscheidung zugunsten der Deutschen ausfallen, wäre vorgesehen, die Boote teilweise in Kiel und teilweise in der neuen Werft in Wismar zu fertigen.

Auch der Staat sichert sich Einfluss – über eine sogenannte "goldene Aktie". Sie garantiert Berlin ein Mitspracherecht bei größeren Anteilsverkäufen und einen festen Sitz im Aufsichtsrat. Für Anleger beginnt damit ein spannendes Kapitel: TKMS steht sinnbildlich für den industriellen und sicherheitspolitischen Wandel in Deutschland.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,53 % und einem Kurs von 9,68EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.