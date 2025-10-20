Kering verkauft Beauty-Sparte an L’Oréal für 4 Milliarden Euro

Mit dem Verkauf, der am Sonntagabend von beiden Unternehmen bekanntgegeben wurde, geht die 2023 gegründete Schönheitssparte inklusive des Luxusparfümherstellers Creed an L’Oréal über. Zudem erhält der weltgrößte Kosmetikkonzern exklusive Rechte für 50 Jahre, um künftig Parfüm- und Beautyprodukte unter den Kering-Marken Gucci, Bottega Veneta und Balenciaga zu entwickeln und zu vertreiben – sobald bestehende Lizenzverträge, etwa mit Coty für Gucci-Düfte (laufend bis 2028), ausgelaufen sind.

Der französische Luxuskonzern Kering trennt sich von seiner noch jungen Beauty-Division und verkauft sie für vier Milliarden Euro (4,7 Milliarden US-Dollar) an den Kosmetikriesen L’Oréal . Der Deal markiert den ersten großen strategischen Schritt des neuen CEO Luca de Meo, der den angeschlagenen Gucci-Eigner auf Wachstumskurs bringen und die hohen Schulden abbauen will.

Strategischer Kurswechsel unter Luca de Meo

Der ehemalige Renault-Chef Luca de Meo, der erst im September den Vorstandsvorsitz von François-Henri Pinault übernommen hatte, setzt mit dem Verkauf ein klares Signal: Kering will sich wieder stärker auf sein Kerngeschäft Mode und Lederwaren konzentrieren und dabei dringend benötigte Liquidität freisetzen.

"Durch die Zusammenarbeit mit dem globalen Marktführer im Beauty-Segment werden wir das Potenzial unserer Marken voll entfalten können", sagte de Meo in einer Mitteilung. "Diese Allianz erlaubt es uns, das Duft- und Kosmetikgeschäft unserer Häuser auf das nächste Level zu heben, während wir unsere strategische Fokussierung schärfen."

Die Entscheidung kommt in einer Phase, in der Kering mit rückläufiger Nachfrage in China, hoher Verschuldung und sinkender Profitabilität kämpft. Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 belief sich die Nettoverschuldung auf 9,5 Milliarden Euro, hinzu kamen 6 Milliarden Euro an langfristigen Leasingverbindlichkeiten – eine Belastung, die Anleger zunehmend verunsichert hat.

Die Kering-Aktie legte am Montagmorgen auf Tradegate um 4,27 Prozent zu und notierte bei 325 Euro. Seit Jahresbeginn notieren die Papiere rund 30 Prozent im Plus.

L’Oréal: größter Zukauf der Unternehmensgeschichte

Für L’Oréal, den Weltmarktführer im Beauty-Segment mit einem Börsenwert von rund 210 Milliarden Euro, ist die Übernahme ein weiterer Coup. Das Unternehmen, das bereits 2008 die Parfümrechte von Yves Saint Laurent für 1,15 Milliarden Euro von Kering erwarb, sichert sich mit dem Deal nun auch eines der begehrtesten Parfümlabels der Branche Creed.

Mit einem Kaufpreis von vier Milliarden Euro handelt es sich um den größten Deal in der Geschichte von L’Oréal, noch vor der Übernahme der australischen Marke Aesop im Jahr 2023 für 2,5 Milliarden US-Dollar.

L’Oréal wird zudem am Dienstag, den 21. Oktober 2025, seine Quartalszahlen veröffentlichen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





