    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei 1,1673 US-Dollar im Handel.
    • EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1681 Dollar.
    • Technisches Bild für Euro hat sich eingetrübt.
    Devisen - Eurokurs stabil
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im frühen Handel kaum noch nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1673 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1681 Dollar festgesetzt.

    Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich das technische Bild für den Euro allerdings eingetrübt. Der Kurs sei wieder unter die 21- und 55-Tagelinien gesunken.

    Noch vor einer Woche war der Euro allerdings deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar gestartet. Im Wochenverlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Währung belastet und der Euro konnte im Gegenzug zulegen./jha/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs stabil Der Euro hat am Montag im frühen Handel kaum noch nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1673 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1681 Dollar festgesetzt. …