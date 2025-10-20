Devisen
Eurokurs stabil
- Euro stabil bei 1,1673 US-Dollar im Handel.
- EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1681 Dollar.
- Technisches Bild für Euro hat sich eingetrübt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im frühen Handel kaum noch nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1673 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1681 Dollar festgesetzt.
Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich das technische Bild für den Euro allerdings eingetrübt. Der Kurs sei wieder unter die 21- und 55-Tagelinien gesunken.
Noch vor einer Woche war der Euro allerdings deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar gestartet. Im Wochenverlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Währung belastet und der Euro konnte im Gegenzug zulegen./jha/stk
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.
