    Aktien Frankfurt Ausblick

    Dax wohl wieder über 24.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht 24.000 Punkte, X-Dax plus 0,8 Prozent.
    • TKMS geht an die Börse, Thyssenkrupp behält 51%.
    • Rüstungswerte erholen sich, Rheinmetall plus 3,2%.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax wohl wieder über 24.000 Punkte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.031 Punkte, nachdem er am Freitag noch deutlich unter der runden Marke geschlossen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,6 Prozent höher erwartet.

    Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag recht ordentlich zugelegt. Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten geholfen. Am Montagmorgen geben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb. Für Erleichterung sorgt dort, dass sich in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

    Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS geht am Montag an die Börse. Bei der Tochter des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp handelt es sich aber nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine Abspaltung. Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es automatisch eine TKMS-Aktie. Thyssenkrupp behält 51 Prozent.

    Ein Bericht über eine engere Zusammenarbeit von United Internet und Telefonica und eine mögliche Übernahme der United-Tochter 1&1 ließ die Papiere von United Internet auf Tradegate vorbörslich um 4,6 Prozent zum Xetra-Schluss steigen. Auch 1&1 zogen merklich an.

    Rüstungswerte sind nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall etwa belief sich das Kursplus vorbörslich auf Tradegate auf 3,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport litten mit vorbörslich minus 2,5 Prozent unter einer Abstufung durch Morgan Stanley. Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb wiederum die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um 6,9 Prozent nach oben./ajx/jha/

     

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 20,50 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
