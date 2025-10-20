    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    1&1 Aktie steigt um +3,10 % - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die 1&1 Aktie, bisher, um +3,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

    1&1 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von +3,10 % konnte die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die 1&1 Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,32 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -0,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in 1&1 eine positive Entwicklung von +60,91 % erlebt.

    1&1 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,50 %
    1 Monat -1,47 %
    3 Monate +9,32 %
    1 Jahr +38,66 %

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd. wert.

    1&1 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +4,60 %
    -0,50 %
    -1,47 %
    +9,32 %
    +38,66 %
    +53,40 %
    +2,74 %
    -56,99 %
    +17,40 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



