Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Montagmorgen um 0,03 Prozent auf 129,93 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,58 Prozent.

Die freundlich erwartete Eröffnung am deutschen Aktienmarkt nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft die Nachfrage für Festverzinsliche. Auch in Asien hatten die Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt.