Heute am 20.10.2025: Rheinmetall Aktie im Fokus

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,12 % auf 1.709,00€ zulegen. Das sind +35,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,15 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -10,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +173,18 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,61 % 1 Monat -12,51 % 3 Monate -8,15 % 1 Jahr +245,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen negativen Auswirkungen der chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden auf die Rheinmetall-Aktie. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Rohstoffen aus China und der Fähigkeit des Unternehmens, diese Herausforderungen zu bewältigen. Während einige die langfristige Stabilität des Rüstungssektors betonen, bleibt die kurzfristige Kursentwicklung aufgrund geopolitischer Unsicherheiten kritisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,43 Mrd. wert.

Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.031 Punkte, …

Mit der Nexus-20-Plattform steht CiTech im Fokus der globalen Sicherheitsindustrie. Nach Kooperationen mit Babcock, Nokia & DroneShield folgt nun die EU-Einladung – und Anleger fragen: Wie weit kann das noch gehen?

Gold bleibt trotz des stabilen Aufwärtstrends ein volatil gehandeltes Asset. Das zeigte sich in der letzten Woche. Kurzfristige Schwankungen von 3 bis 5 % waren keine Seltenheit, bieten aber spekulativen Anlegern attraktive Einstiegs- und …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.