Allianz Aktie mit leichten Gewinnen - 20.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Allianz Aktie. Sie steigt um +0,97 % auf 352,30€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Allianz Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -4,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allianz um +17,92 % gewonnen.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,81 % 1 Monat +0,57 % 3 Monate +1,57 % 1 Jahr +15,06 %

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,32 Mrd. wert.

Der Rückversicherer Hannover Rück sagt den deutschen Kfz-Versicherern nach verlustreichen Jahren für 2025 wieder schwarze Zahlen voraus. "Die deutschen Kraftfahrterstversicherer sind auf einem guten Weg, ihre Profitabilität zurückzugewinnen", sagte …

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.