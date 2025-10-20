DroneShield - Aktie legt am 20.10.2025 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +13,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DroneShield Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +24,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -25,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +466,93 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,44 % 1 Monat +37,25 % 3 Monate +24,14 % 1 Jahr +284,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die nach positiven Q3-Zahlen optimistisch bewertet wird. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Auftragslage, da die Anzahl neuer Aufträge als schwach wahrgenommen wird. Gleichzeitig gibt es Hoffnung auf ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren, insbesondere für 2026, was die Diskussion über die Pipeline und zukünftige Aufträge anheizt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.