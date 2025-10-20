Besonders beachtet!
DroneShield - Aktie legt am 20.10.2025 stark zu
Am 20.10.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +13,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.
DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.
DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +13,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DroneShield Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +24,14 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -25,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +466,93 % gewonnen.
DroneShield Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-25,44 %
|1 Monat
|+37,25 %
|3 Monate
|+24,14 %
|1 Jahr
|+284,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die nach positiven Q3-Zahlen optimistisch bewertet wird. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Auftragslage, da die Anzahl neuer Aufträge als schwach wahrgenommen wird. Gleichzeitig gibt es Hoffnung auf ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren, insbesondere für 2026, was die Diskussion über die Pipeline und zukünftige Aufträge anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.
Zur DroneShield Diskussion
Informationen zur DroneShield Aktie
Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. wert.
Vom Geheimtipp zur globalen Defence-Marke durch Kooperationen mit DroneShield, Babcock & Co.
Mit der Nexus-20-Plattform steht CiTech im Fokus der globalen Sicherheitsindustrie. Nach Kooperationen mit Babcock, Nokia & DroneShield folgt nun die EU-Einladung – und Anleger fragen: Wie weit kann das noch gehen?
Gerresheimer, GRAIL & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
DAX Volatilität und Traumgewinne mit Gold bei 4.300 USD! Barrick Mining, Kobo Resources, Rheinmetall und DroneShield
Gold bleibt trotz des stabilen Aufwärtstrends ein volatil gehandeltes Asset. Das zeigte sich in der letzten Woche. Kurzfristige Schwankungen von 3 bis 5 % waren keine Seltenheit, bieten aber spekulativen Anlegern attraktive Einstiegs- und …
DroneShield Aktie jetzt kaufen?
Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.