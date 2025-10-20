Bitfarms Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Bitfarms Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,98 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bitfarms Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +441,94 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bitfarms einen Anstieg von +232,53 %.

Bitfarms Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,16 % 1 Monat +88,23 % 3 Monate +441,94 % 1 Jahr +157,38 %

Informationen zur Bitfarms Aktie

Es gibt 562 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,75 Mrd. wert.

Bitfarms Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bitfarms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitfarms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.