    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitfarms AktievorwärtsNachrichten zu Bitfarms

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitfarms Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die Bitfarms Aktie, bisher, um +13,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitfarms Aktie.

    Besonders beachtet! - Bitfarms Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.10.2025
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

    Bitfarms Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Bitfarms Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,98 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bitfarms Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +441,94 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bitfarms einen Anstieg von +232,53 %.

    Bitfarms Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,16 %
    1 Monat +88,23 %
    3 Monate +441,94 %
    1 Jahr +157,38 %

    Informationen zur Bitfarms Aktie

    Es gibt 562 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,75 Mrd. wert.

    Gerresheimer, GRAIL & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Bitfarms Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bitfarms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitfarms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bitfarms

    +14,01 %
    +28,16 %
    +88,23 %
    +441,94 %
    +157,38 %
    +372,52 %
    ISIN:CA09173B1076WKN:A2PMY9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bitfarms Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.10.2025 Am 20.10.2025 ist die Bitfarms Aktie, bisher, um +13,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitfarms Aktie.