    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeyond Meat AktievorwärtsNachrichten zu Beyond Meat

    Besonders beachtet!

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Beyond Meat Aktie legt zu - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher um +63,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Beyond Meat Aktie legt zu - 20.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die Beyond Meat Aktie konnte bisher um +63,02 % auf 0,9028 zulegen. Das sind +0,3490  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Beyond Meat in den letzten drei Monaten Verluste von -74,55 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -57,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -68,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beyond Meat einen Rückgang von -79,42 %.

    Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -57,87 %
    1 Monat -68,46 %
    3 Monate -74,55 %
    1 Jahr -86,91 %

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,53 Mio. wert.

    Gerresheimer, GRAIL & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    +48,93 %
    -57,87 %
    -68,46 %
    -74,55 %
    -86,91 %
    -94,42 %
    -99,52 %
    -98,60 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Beyond Meat Aktie legt zu - 20.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher um +63,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.