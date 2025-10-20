Starke Performance Beyond Meat Aktie legt zu - 20.10.2025

Die Beyond Meat Aktie konnte bisher um +63,02 % auf 0,9028€ zulegen. Das sind +0,3490 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Beyond Meat in den letzten drei Monaten Verluste von -74,55 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -57,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -68,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beyond Meat einen Rückgang von -79,42 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -57,87 % 1 Monat -68,46 % 3 Monate -74,55 % 1 Jahr -86,91 %

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,53 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.