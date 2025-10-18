Neue Crypto-Technologie nagt am aktuellen Modell!

So oder so kommen große Herausforderungen auf die Deutsche Börse AG zu. Die Rufe nach einer gesamteuropäischen und damit liquideren Börse tönen jetzt auch von deutschen Spitzenpolitikern wie Friedrich Merz. Mit über 500 Handelsplätzen hat die EU nicht nur den fragmentiertesten Markt geschaffen, sondern auch den intransparentesten mit nur rund 30 Prozent des Aktienhandels an transparenten Börsen. Doch jenseits des Atlantiks zeichnet sich eine Revolution ab. So ist der amerikanische Börsenbetreiber ICE bei der Wettplattform Polymarket eingestiegen, deren Software den Handel und das Settlement von Wertpapiertransaktionen rund um die Uhr ermöglichen soll. Durch die Anwendung von Crypto-Technologie sollte dies gelingen. Damit wäre mittelfristig auch eine Abbildung der Tätigkeiten der Clearing- und Settlement-Tochter der Deutschen Börse AG Clearstream möglich.

Diese Umwälzungen werden nicht über Nacht stattfinden, mittelfristig könnten sich aber die Aktionäre der Deutschen Börse AG fragen, ob die derzeitigen Prozesse und Techniken zukunftsfit sind. Nach einer längeren Konsolidierung ab Anfang Mai 2025 im Ausmaß von rund 25 Prozent scheint sich am Niveau bei 219,30 Euro ein Boden zu bilden. Damit ist wieder das Kursniveau von Ende November 2024 erreicht und der Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 294,30 Euro am 5. Mai 2025 hat sich aufgelöst. Die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag letzter Woche wurde von den Aktionären der Deutschen Börse nicht euphorisch aufgenommen. Der Aktienkurs wies an diesem Tag sogar nach unten. Faktum ist, dass sich die Einfluss-Sphären zu verschieben beginnen. Fundamental betrachtet erscheint das erwartete KGV 2025 bei 20,75 im Rahmen der vergangenen Ausprägungen. Doch das in der näheren Zukunft realisierte Wachstum des Bilanzgewinns pro Aktie könnte aufgrund der oben im Text skizzierten Herausforderungen nicht mit den Konsensschätzungen mithalten. In diesem Fall eröffnet sich Schritt für Schritt weiteres Verlustpotenzial beim Aktienkurs, der bis zur Magic Number bei 200,00 Euro führen könnte. Damit wäre auch der übermäßige Kurszuwachs seit Mitte August 2024 korrigiert.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Aktie der Deutschen Börse AG ist im Begriff, die seit Mitte August 2024 angelaufenen Kurszuwächse wieder abzugeben. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MK7Y2N) könnten risikobereite Anleger, die einen fallenden Kurs der Deutschen Börse AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,49 profitieren. Das Ziel sei bei 200,01 Euro angenommen (8,44 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 234,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MK7Y2N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,21 – 6,27 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 285,23 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 285,23 Euro akt. Kurs Basiswert: 222,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 8,44 Euro Hebel: 3,49 Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.