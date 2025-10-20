Immobilienverkauf im Landkreis Tübingen
Worauf Eigentümer 2025/26 achten sollten - Achim Franke und Lisa Calin von ImmPro im Interview (FOTO)
Neustetten (ots) - Der Immobilienmarkt in Deutschland ist im Wandel und auch im
Landkreis Tübingen stehen Eigentümer vor wichtigen Entscheidungen. Steigende
Zinsen, veränderte Käufererwartungen und neue Energieauflagen beeinflussen
Angebot und Nachfrage. Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH
(https://imm-pro.de/) aus Neustetten, geführt von Achim Franke und Lisa Calin,
ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, worauf Eigentümer 2025/26
besonders achten sollten.
Stabil, aber differenziert: Die Lage im Landkreis Tübingen
Landkreis Tübingen stehen Eigentümer vor wichtigen Entscheidungen. Steigende
Zinsen, veränderte Käufererwartungen und neue Energieauflagen beeinflussen
Angebot und Nachfrage. Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH
(https://imm-pro.de/) aus Neustetten, geführt von Achim Franke und Lisa Calin,
ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, worauf Eigentümer 2025/26
besonders achten sollten.
Stabil, aber differenziert: Die Lage im Landkreis Tübingen
Laut aktuellen Auswertungen haben sich die Immobilienpreise im Landkreis
Tübingen im Jahr 2024 durchschnittlich um rund 2,5 Prozent erhöht, trotz der
anhaltend schwierigen Finanzierungslage. Besonders Eigentumswohnungen legten
leicht zu, während Einfamilienhäuser in Randlagen teilweise Stagnation oder
leichte Rückgänge verzeichneten.
"Der Markt ist an sich leicht steigend, allerdings nicht in allen Segmenten" ,
erklärt Geschäftsführer Achim Franke. Eigentumswohnungen in Tübingen bleiben
gefragt, während bei Häusern vor allem die Lage entscheidend ist. Beliebt sind
etwa zentrumsnahe Stadtteile wie Derendingen oder Lustnau, während Immobilien in
weniger gut angebundenen Ortsteilen länger am Markt bleiben.
Zinsen und Finanzierbarkeit: Was Käufer noch stemmen können
Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt. "Selbst bei guter Bonität bewegen sich
die Effektivzinsen aktuell zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Top Konditionen mit
viel Eigenkapital liegen bei etwa 3,5 Prozent" , so Franke. Schon kleine
Unterschiede können für Käufer mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.
Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar und Makler schlagen in
Baden-Württemberg mit rund zehn Prozent des Kaufpreises zu Buche. Hinzu kommen
oft notwendige Sanierungen. "Wir zeigen Eigentümern, wie viele Haushalte sich
ihre Immobilie tatsächlich leisten können. Der Wunschpreis ist irrelevant,
entscheidend ist die realistische Finanzierbarkeit" , erklärt Calin.
Regionale Stärke: Warum Landkreis Tübingen gefragt bleibt
Die Nachfrage im Landkreis Tübingen bleibt hoch, weil der Standort starke Anker
hat. "Die Universität, die Kliniken und die Forschungsinstitute sorgen für eine
kontinuierliche Nachfrage. Das schützt die Region vor extremen Schwankungen" ,
so Calin.
Auch die Nähe zur Region Stuttgart sowie die gute Verkehrsanbindung stützen den
Markt. Wer seine Immobilie in Tübingen verkaufen möchte, profitiert von einer
stabilen Käuferbasis, vorausgesetzt, der Preis ist marktgerecht angesetzt.
Neue Käuferwünsche: kompakter, aber mit mehr Räumen
Die Pandemie hat das Kaufverhalten nachhaltig verändert. "Viele suchen heute
Tübingen im Jahr 2024 durchschnittlich um rund 2,5 Prozent erhöht, trotz der
anhaltend schwierigen Finanzierungslage. Besonders Eigentumswohnungen legten
leicht zu, während Einfamilienhäuser in Randlagen teilweise Stagnation oder
leichte Rückgänge verzeichneten.
"Der Markt ist an sich leicht steigend, allerdings nicht in allen Segmenten" ,
erklärt Geschäftsführer Achim Franke. Eigentumswohnungen in Tübingen bleiben
gefragt, während bei Häusern vor allem die Lage entscheidend ist. Beliebt sind
etwa zentrumsnahe Stadtteile wie Derendingen oder Lustnau, während Immobilien in
weniger gut angebundenen Ortsteilen länger am Markt bleiben.
Zinsen und Finanzierbarkeit: Was Käufer noch stemmen können
Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt. "Selbst bei guter Bonität bewegen sich
die Effektivzinsen aktuell zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Top Konditionen mit
viel Eigenkapital liegen bei etwa 3,5 Prozent" , so Franke. Schon kleine
Unterschiede können für Käufer mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.
Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar und Makler schlagen in
Baden-Württemberg mit rund zehn Prozent des Kaufpreises zu Buche. Hinzu kommen
oft notwendige Sanierungen. "Wir zeigen Eigentümern, wie viele Haushalte sich
ihre Immobilie tatsächlich leisten können. Der Wunschpreis ist irrelevant,
entscheidend ist die realistische Finanzierbarkeit" , erklärt Calin.
Regionale Stärke: Warum Landkreis Tübingen gefragt bleibt
Die Nachfrage im Landkreis Tübingen bleibt hoch, weil der Standort starke Anker
hat. "Die Universität, die Kliniken und die Forschungsinstitute sorgen für eine
kontinuierliche Nachfrage. Das schützt die Region vor extremen Schwankungen" ,
so Calin.
Auch die Nähe zur Region Stuttgart sowie die gute Verkehrsanbindung stützen den
Markt. Wer seine Immobilie in Tübingen verkaufen möchte, profitiert von einer
stabilen Käuferbasis, vorausgesetzt, der Preis ist marktgerecht angesetzt.
Neue Käuferwünsche: kompakter, aber mit mehr Räumen
Die Pandemie hat das Kaufverhalten nachhaltig verändert. "Viele suchen heute
Autor folgen