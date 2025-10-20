Worauf Eigentümer 2025/26 achten sollten - Achim Franke und Lisa Calin von ImmPro im Interview (FOTO)

Neustetten (ots) - Der Immobilienmarkt in Deutschland ist im Wandel und auch im

Landkreis Tübingen stehen Eigentümer vor wichtigen Entscheidungen. Steigende

Zinsen, veränderte Käufererwartungen und neue Energieauflagen beeinflussen

Angebot und Nachfrage. Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH

(https://imm-pro.de/) aus Neustetten, geführt von Achim Franke und Lisa Calin,

ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, worauf Eigentümer 2025/26

besonders achten sollten.



Stabil, aber differenziert: Die Lage im Landkreis Tübingen





Laut aktuellen Auswertungen haben sich die Immobilienpreise im LandkreisTübingen im Jahr 2024 durchschnittlich um rund 2,5 Prozent erhöht, trotz deranhaltend schwierigen Finanzierungslage. Besonders Eigentumswohnungen legtenleicht zu, während Einfamilienhäuser in Randlagen teilweise Stagnation oderleichte Rückgänge verzeichneten."Der Markt ist an sich leicht steigend, allerdings nicht in allen Segmenten" ,erklärt Geschäftsführer Achim Franke. Eigentumswohnungen in Tübingen bleibengefragt, während bei Häusern vor allem die Lage entscheidend ist. Beliebt sindetwa zentrumsnahe Stadtteile wie Derendingen oder Lustnau, während Immobilien inweniger gut angebundenen Ortsteilen länger am Markt bleiben.Zinsen und Finanzierbarkeit: Was Käufer noch stemmen könnenDie Finanzierung bleibt der Knackpunkt. "Selbst bei guter Bonität bewegen sichdie Effektivzinsen aktuell zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Top Konditionen mitviel Eigenkapital liegen bei etwa 3,5 Prozent" , so Franke. Schon kleineUnterschiede können für Käufer mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar und Makler schlagen inBaden-Württemberg mit rund zehn Prozent des Kaufpreises zu Buche. Hinzu kommenoft notwendige Sanierungen. "Wir zeigen Eigentümern, wie viele Haushalte sichihre Immobilie tatsächlich leisten können. Der Wunschpreis ist irrelevant,entscheidend ist die realistische Finanzierbarkeit" , erklärt Calin.Regionale Stärke: Warum Landkreis Tübingen gefragt bleibtDie Nachfrage im Landkreis Tübingen bleibt hoch, weil der Standort starke Ankerhat. "Die Universität, die Kliniken und die Forschungsinstitute sorgen für einekontinuierliche Nachfrage. Das schützt die Region vor extremen Schwankungen" ,so Calin.Auch die Nähe zur Region Stuttgart sowie die gute Verkehrsanbindung stützen denMarkt. Wer seine Immobilie in Tübingen verkaufen möchte, profitiert von einerstabilen Käuferbasis, vorausgesetzt, der Preis ist marktgerecht angesetzt.Neue Käuferwünsche: kompakter, aber mit mehr RäumenDie Pandemie hat das Kaufverhalten nachhaltig verändert. "Viele suchen heute