    Worauf Eigentümer 2025/26 achten sollten - Achim Franke und Lisa Calin von ImmPro im Interview (FOTO)

    Neustetten (ots) - Der Immobilienmarkt in Deutschland ist im Wandel und auch im
    Landkreis Tübingen stehen Eigentümer vor wichtigen Entscheidungen. Steigende
    Zinsen, veränderte Käufererwartungen und neue Energieauflagen beeinflussen
    Angebot und Nachfrage. Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH
    (https://imm-pro.de/) aus Neustetten, geführt von Achim Franke und Lisa Calin,
    ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, worauf Eigentümer 2025/26
    besonders achten sollten.

    Stabil, aber differenziert: Die Lage im Landkreis Tübingen

    Laut aktuellen Auswertungen haben sich die Immobilienpreise im Landkreis
    Tübingen im Jahr 2024 durchschnittlich um rund 2,5 Prozent erhöht, trotz der
    anhaltend schwierigen Finanzierungslage. Besonders Eigentumswohnungen legten
    leicht zu, während Einfamilienhäuser in Randlagen teilweise Stagnation oder
    leichte Rückgänge verzeichneten.

    "Der Markt ist an sich leicht steigend, allerdings nicht in allen Segmenten" ,
    erklärt Geschäftsführer Achim Franke. Eigentumswohnungen in Tübingen bleiben
    gefragt, während bei Häusern vor allem die Lage entscheidend ist. Beliebt sind
    etwa zentrumsnahe Stadtteile wie Derendingen oder Lustnau, während Immobilien in
    weniger gut angebundenen Ortsteilen länger am Markt bleiben.

    Zinsen und Finanzierbarkeit: Was Käufer noch stemmen können

    Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt. "Selbst bei guter Bonität bewegen sich
    die Effektivzinsen aktuell zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Top Konditionen mit
    viel Eigenkapital liegen bei etwa 3,5 Prozent" , so Franke. Schon kleine
    Unterschiede können für Käufer mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.

    Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar und Makler schlagen in
    Baden-Württemberg mit rund zehn Prozent des Kaufpreises zu Buche. Hinzu kommen
    oft notwendige Sanierungen. "Wir zeigen Eigentümern, wie viele Haushalte sich
    ihre Immobilie tatsächlich leisten können. Der Wunschpreis ist irrelevant,
    entscheidend ist die realistische Finanzierbarkeit" , erklärt Calin.

    Regionale Stärke: Warum Landkreis Tübingen gefragt bleibt

    Die Nachfrage im Landkreis Tübingen bleibt hoch, weil der Standort starke Anker
    hat. "Die Universität, die Kliniken und die Forschungsinstitute sorgen für eine
    kontinuierliche Nachfrage. Das schützt die Region vor extremen Schwankungen" ,
    so Calin.

    Auch die Nähe zur Region Stuttgart sowie die gute Verkehrsanbindung stützen den
    Markt. Wer seine Immobilie in Tübingen verkaufen möchte, profitiert von einer
    stabilen Käuferbasis, vorausgesetzt, der Preis ist marktgerecht angesetzt.

    Neue Käuferwünsche: kompakter, aber mit mehr Räumen

    Die Pandemie hat das Kaufverhalten nachhaltig verändert. "Viele suchen heute
