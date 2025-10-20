Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax wieder über 24.000 Punkte
- Dax über 24.000 Punkten, +0,85% nach Eröffnung.
- MDax steigt um 0,65% auf 29.703 Punkte.
- Positive Impulse aus USA und Asien unterstützen Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Kurz nach der Eröffnung kletterte der deutsche Leitindex um 0,85 Prozent wieder darüber und notierte bei 24.034 Punkten, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war.
Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 0,65 Prozent auf 29.703 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.
Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag recht ordentlich zugelegt. Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten geholfen. Am Montagmorgen geben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb, wo der japanische Nikkei so hoch stieg wie noch nie. Für Erleichterung sorgte dort, dass sich in Japan nun doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet./ajx/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.