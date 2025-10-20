Dax wieder über 24.000 Punkte

Daxxler schrieb 17.10.25, 14:03

Ich persönlich handle sehr kurzfristig und tätige viele Trades am Tag. Gelegentlich teile ich dazu meine Ideen, Marken oder auch Live-Trades. Jeder halbwegs erfahrene Trader weiß jedoch, dass nicht jeder Trade erfolgreich sein kann – das hast du ja selbst schon mit Verweis auf Wahrscheinlichkeiten erwähnt.



Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.



Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.

Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.