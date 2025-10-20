Nach Milliarden-Deal: Diese Schweizer Aktie steigt!

Mit einem geplanten Kaufpreis von 1,85 Milliarden Euro markiert die Transaktion einen der größten Deals in der europäischen Baustoffindustrie der letzten Jahre. Der Vollzug ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden.

Das Unternehmen will den deutschen Wandsystem-Spezialisten Xella übernehmen – ein Hersteller, der zu den bekanntesten der Branche zählt.

Mit diesem Schritt zielt Holcim darauf ab, seine Position als führender Anbieter nachhaltiger Baumaterialien weiter auszubauen. Xella gilt in Europa als Vorreiter für energieeffiziente und ressourcenschonende Wandlösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeitende und ist in über 20 europäischen Ländern aktiv. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erwartet – ein Beleg für die starke Marktstellung der Gruppe.

Die Akquisition ist ein zentraler Bestandteil von Holcims strategischem Programm "NextGen Growth 20230", mit dem der Konzern sein Geschäft stärker auf nachhaltige, margenstarke Segmente ausrichtet. Durch die Integration von Xella gewinnt Holcim Zugang zu einem hochprofitablen Markt für innovative Wandsysteme mit einem Gesamtvolumen von über 12 Milliarden Euro in Europa.

Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Synergieeffekten von rund 60 Millionen Euro beim EBITDA ab dem dritten Jahr nach Abschluss der Übernahme. Bereits im ersten Jahr soll der Zusammenschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie (EPS) sowie zum freien Cashflow leisten.

Holcim-CEO Miljan Gutovic bezeichnete den Deal als Meilenstein für die Weiterentwicklung des Konzerns. Mit Xella erweitere Holcim nicht nur sein Produktportfolio, sondern auch sein Know-how im Bereich digital unterstützter Bauprozesse. Xella gilt mit den Plattformen blue.sprint und Building Companion als technologischer Vorreiter, der Planung und Bau effizienter und nachhaltiger gestaltet.

Für Holcim ist die Übernahme zugleich ein weiterer Schritt in Richtung Premiumsegment: Neben den bestehenden Marken ECOPlanet, ECOPact und ECOCycle entsteht nun ein erweitertes Angebot, das von Fundamenten bis zu fertigen Wandlösungen reicht. Branchenbeobachter werten die Transaktion als Signal für eine Konsolidierung in der europäischen Baustoffindustrie – und als klares Bekenntnis Holcims zur nachhaltigen Transformation der Baubranche.

Mit dem Xella-Kauf verschafft sich Holcim einen starken Hebel im Wettbewerb um klimafreundliche Baustoffe – und positioniert sich als führender Akteur einer Branche, die sich mitten im Umbruch befindet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 72,49EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

