    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Irre Kursrallye im SDAX

    1485 Aufrufe 1485 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siltronic-Aktie nicht zu stoppen: Über 80 Prozent Plus in 5 Wochen

    Die Siltronic-Aktie hat in den vergangenen Wochen ein starke Aufholjagd hingelegt: Jetzt ziehen auch Analysten nach: Jefferies stuft die Papiere auf Kaufen und sieht noch jede Menge Potenzial für den Chip-Spezialisten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic-Aktie erholt sich stark, Analysten positiv.
    • Nachfrage nach Speicherchips treibt Wachstum an.
    • Kursziel von Jefferies steigt auf 75 Euro, Euphorie!
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Irre Kursrallye im SDAX - Siltronic-Aktie nicht zu stoppen: Über 80 Prozent Plus in 5 Wochen
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Lange schien es nicht so, als könnte der Münchener Silizium-Spezialist Siltronic vom KI-Halbleiter-Boom des laufenden Jahres profitieren. Zwischen Oktober 2024 und September 2025 hatte sich die Aktie aus dem SDAX beinahe halbiert. Schuld daran waren die weiterhin erhöhten Lagerbestände von Wafern bei den Chipherstellern.

    Doch seit Anfang September hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Die Rallye der vergangenen Wochen sei maßgeblich durch die starke Nachfrage nach Speicherchips gestützt worden, wie Hersteller wie SK Hynix, Micron und Samsung signalisierten. Insbesondere führende 300-mm-Wafer profitieren vom Boom in KI-Servern, KI-PCs und Smartphones, schreibt Jefferies-Analyst Constantin Hesse am Montag. "Die mittelfristige Nachfrage wird durch KI, Server und Elektromobilität gestützt, was das Wachstum bei High-End-Wafern vorantreibt."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siltronic!
    Long
    50,99€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57,43€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig trieben Short-Coverings die Kurse nach oben. Noch rund 17 Prozent der Siltronic-Aktien befinden sich im Short-Handel. 

    Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9x für 2026 notiert die Aktie demnach weiterhin auf historischen Tiefständen. Grund zur Skepsis sieht das Analystenhaus derzeit nicht – neue negative Nachrichten fehlen, und die Bestände bei Kunden werden langsam abgebaut. Q3 dürfte womöglich einen weiteren Tiefpunkt markieren, bevor eine mögliche Upgrade-Welle in der zweiten Jahreshälfte 2026 ansteht.

    SILTRONIC AG

    +6,68 %
    +7,14 %
    +32,22 %
    +26,23 %
    -6,40 %
    -4,50 %
    -31,36 %
    +125,20 %
    +50,52 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300

    Für das dritte Quartal erwarten die Analysten einen Rückgang beim Umsatz auf 305 Millionen Euro, was einem Minus von 14,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Auch das operative Ergebnis dürfte unter Druck stehen, belastet von den Anlaufkosten des neuen Standorts in Singapur.

    Die Lagerbestände bei Kunden bleiben zwar noch hoch, zeigen aber erste Anzeichen eines Abbaus – vor allem im Bereich Speicher und Leistungshalbleiter. Für Jefferies ein positives Signal, dass die Talsohle durchschritten sein könnte. Vor diesem Hintergrund hebt die Bank das Kursziel deutlich von 45 auf 75 Euro an, getrieben von höheren über den Zyklus erwarteten Margen und einer attraktiven relativen Bewertung.

    Das sorgt für Euphorie bei Anlegern. Die Siltronic-Aktie legt zum Wochenauftakt um mehr als 8 Prozent auf knapp 59 Euro zu.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 58,20EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,16, was eine Steigerung von +5,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Irre Kursrallye im SDAX Siltronic-Aktie nicht zu stoppen: Über 80 Prozent Plus in 5 Wochen Die Siltronic-Aktie hat in den vergangenen Wochen ein starke Aufholjagd hingelegt: Jetzt ziehen auch Analysten nach: Jefferies stuft die Papiere auf Kaufen und sieht noch jede Menge Potenzial für den Chip-Spezialisten.