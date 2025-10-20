Siltronic-Aktie nicht zu stoppen: Über 80 Prozent Plus in 5 Wochen

Doch seit Anfang September hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Die Rallye der vergangenen Wochen sei maßgeblich durch die starke Nachfrage nach Speicherchips gestützt worden, wie Hersteller wie SK Hynix, Micron und Samsung signalisierten. Insbesondere führende 300-mm-Wafer profitieren vom Boom in KI-Servern, KI-PCs und Smartphones, schreibt Jefferies-Analyst Constantin Hesse am Montag. "Die mittelfristige Nachfrage wird durch KI, Server und Elektromobilität gestützt, was das Wachstum bei High-End-Wafern vorantreibt."

Lange schien es nicht so, als könnte der Münchener Silizium-Spezialist Siltronic vom KI-Halbleiter-Boom des laufenden Jahres profitieren. Zwischen Oktober 2024 und September 2025 hatte sich die Aktie aus dem SDAX beinahe halbiert. Schuld daran waren die weiterhin erhöhten Lagerbestände von Wafern bei den Chipherstellern.

Gleichzeitig trieben Short-Coverings die Kurse nach oben. Noch rund 17 Prozent der Siltronic-Aktien befinden sich im Short-Handel.

Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9x für 2026 notiert die Aktie demnach weiterhin auf historischen Tiefständen. Grund zur Skepsis sieht das Analystenhaus derzeit nicht – neue negative Nachrichten fehlen, und die Bestände bei Kunden werden langsam abgebaut. Q3 dürfte womöglich einen weiteren Tiefpunkt markieren, bevor eine mögliche Upgrade-Welle in der zweiten Jahreshälfte 2026 ansteht.

Für das dritte Quartal erwarten die Analysten einen Rückgang beim Umsatz auf 305 Millionen Euro, was einem Minus von 14,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Auch das operative Ergebnis dürfte unter Druck stehen, belastet von den Anlaufkosten des neuen Standorts in Singapur.

Die Lagerbestände bei Kunden bleiben zwar noch hoch, zeigen aber erste Anzeichen eines Abbaus – vor allem im Bereich Speicher und Leistungshalbleiter. Für Jefferies ein positives Signal, dass die Talsohle durchschritten sein könnte. Vor diesem Hintergrund hebt die Bank das Kursziel deutlich von 45 auf 75 Euro an, getrieben von höheren über den Zyklus erwarteten Margen und einer attraktiven relativen Bewertung.

Das sorgt für Euphorie bei Anlegern. Die Siltronic-Aktie legt zum Wochenauftakt um mehr als 8 Prozent auf knapp 59 Euro zu.

