    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 30,18EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Alexander Hauenstein
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,46, was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des …