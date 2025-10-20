DZ BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 30,18EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

