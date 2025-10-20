ThyssenKrupp Aktie weiter im Abwärtstrend - 20.10.2025

Mit einer Performance von -21,73 % musste die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ThyssenKrupp Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,84 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -23,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +147,54 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,76 % 1 Monat -15,51 % 3 Monate -9,84 % 1 Jahr +182,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um die als zu niedrig empfundene Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden Euro angesichts der Auftragslage. Die Kursentwicklung zeigt eine leichte Negativtendenz, und es wird besorgt über die fehlende Wertschöpfung im operativen Geschäft diskutiert. Die Aktienkurse schwanken zwischen 60 und 65 Euro, während einige Anleger befürchten, dass der Kurs unter 9 Euro fallen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd.EUR wert.

Der traditionsreiche und größte deutsche Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Rüstungstochter des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp, feiert am Montag sein Börsendebüt.

Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.031 Punkte, …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.