Gebrauchtwagen ohne COC (FOTO)

Bratislava/Frankfurt (ots) - Studie bestätigt: Verkauf von Gebrauchtwagen ins

Ausland ohne COC nur mit Verzögerungen und Wertverlust / Jedes fünfte Fahrzeug

betroffen / EUROCOC bietet komfortable Lösung /



Fehlende Konformitätsbescheinigungen (Certificates of Conformity, kurz: COC)

kosten nicht nur Autohändlern in Europa bares Geld. Jeder, der sein Fahrzeug ins

europäische Ausland verkaufen möchte, braucht die Dokumente zwingend und ohne

Ausnahme.





Auch die Studie von EUROCOC unter 916 grenzüberschreitend tätigen Autohändlern

zeigt: Jedes fünfte gebrauchte Fahrzeug verliert nicht nur durch fehlende

COC-Dokumente an Wert, der Verkauf kann sich auch massiv verzögern, da die

Papiere bei den jeweilig zuständigen Landesbehörden vorgelegt werden müssen.

Dadurch sind die Fahrzeuge nicht nur schwerer zu verkaufen, sondern die Händler

verlieren auch an Tempo und Profitabilität.



Private Verkäufer sind oft komplett überfordert. "In vielen Fällen ist privaten

Verkäufern gar nicht bekannt, was Konformitätsbescheinigungen sind und wo man

sie wiederbeschaffen kann", sagt Michal Matys, CEO von EUROCOC. Das kostet Geld

und funktioniert über den Hersteller, dauert dort in der Regel aber einige

Wochen. Deswegen hat EUROCOC eine digitale Plattform geschaffen für die schnelle

und digitale Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen, wie COC

offiziell in deutschen Fahrzeugdokumenten bezeichnet werden.



Herausforderungen für den Autohandel



Der professionelle Autohandel ist ebenso betroffen. Besonders ein Punkt der

Studie sticht hervor: 70 % der Händler müssen Preisnachlässe gewähren, wenn sie

ein Fahrzeug ohne COC verkaufen - und 60 % der Käufer verlangen aktiv einen

Abschlag. Für Händler ist das gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch.

Einerseits verlängert sich die Standzeit wegen fehlender Unterlagen,

andererseits sinkt der erzielbare Preis.



"Ein Auto ohne COC ist für viele Käufer wie ein Auto ohne Fahrzeugschein:

administrativ unvollständig - und damit schlicht unattraktiv", sagt Matys.

Gerade im internationalen Handel, wo schnelle Abwicklung und vollständige

Dokumentation gefragt sind, wird das COC zum entscheidenden Verkaufsfaktor.



82 % der Befragten berichten von Zulassungsverzögerungen um zwei Wochen oder

mehr, wenn das COC fehlt. Ganze 4 % der potenziellen Käufer haben angegeben,

dass sie einen Kauf ablehnen, wenn kein COC vorhanden ist und sie die aufwendige

Nachbeschaffung selbst übernehmen müssten.



Verkauf wird gebremst



Mit der Digitalisierung des Gebrauchtwagenhandels und der zunehmenden Relevanz

internationaler Marktplätze steigen die Anforderungen: Viele Plattformen

akzeptieren Inserate nur noch mit vollständigen Fahrzeugunterlagen - COC

inklusive.



"Autohändler im internationalen Handel können sich fehlende COCs schlicht nicht

mehr leisten", betont Matys. Die Lösung liegt für ihn auf der Hand:

"Professionelles Remarketing beginnt mit vollständiger Dokumentation. Wer ein

COC direkt beim Verkauf parat hat oder schnell verfügbar macht, spart Zeit,

verbessert die Marge und erhöht die Kundenzufriedenheit."



Frühzeitige COC-Beschaffung



EUROCOC bietet eine zentrale Plattform zur digitalen Bestellung von

COC-Dokumenten für nahezu alle in Europa verkauften Marken, direkt beim

Hersteller, mit rechtlicher Sicherheit und schneller Lieferung ab 24 Stunden.

Damit können Autoverkäufer und -händler fehlende COCs unkompliziert und

rechtssicher nachbestellen.



In einem dynamischen, wettbewerbsintensiven Markt wird das COC zur Voraussetzung

für profitablen, grenzüberschreitenden Fahrzeughandel. Wer jetzt handelt,

sichert sich Umsatz, Tempo und Kundenzufriedenheit.



Über EUROCOC



EUROCOC ist Europas führender Online-Dienstleister für die schnelle und digitale

Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen (COC - Certificate of

Conformity) für Fahrzeuge. Ehemalige Autohändler erkannten den dringenden Bedarf

und haben das Unternehmen gegründet. Oft gehen COC-Dokumente verloren oder

fehlen, da bietet EUROCOC eine schnelle, rechtssichere und transparente Lösung.



Seit 2008 unterstützt EUROCOC Autohändler, Flottenbetreiber,

Leasinggesellschaften, Exportdienstleister und Privatkunden bei der

reibungslosen Fahrzeugzulassung innerhalb Europas. Das Unternehmen bietet COCs

für über 150 Marken - schnell, digital und zuverlässig - direkt vom Hersteller.



Mit einem mehrsprachigen Kundenservice und einer Lieferzeit ab 24 Stunden ist

EUROCOC in mehr als 30 Ländern aktiv und genießt das Vertrauen von Profis im

gesamten Automobilsektor.



