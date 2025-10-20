    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gebrauchtwagen ohne COC (FOTO)

    Bratislava/Frankfurt (ots) - Studie bestätigt: Verkauf von Gebrauchtwagen ins
    Ausland ohne COC nur mit Verzögerungen und Wertverlust / Jedes fünfte Fahrzeug
    betroffen / EUROCOC bietet komfortable Lösung /

    Fehlende Konformitätsbescheinigungen (Certificates of Conformity, kurz: COC)
    kosten nicht nur Autohändlern in Europa bares Geld. Jeder, der sein Fahrzeug ins
    europäische Ausland verkaufen möchte, braucht die Dokumente zwingend und ohne
    Ausnahme.

    Auch die Studie von EUROCOC unter 916 grenzüberschreitend tätigen Autohändlern
    zeigt: Jedes fünfte gebrauchte Fahrzeug verliert nicht nur durch fehlende
    COC-Dokumente an Wert, der Verkauf kann sich auch massiv verzögern, da die
    Papiere bei den jeweilig zuständigen Landesbehörden vorgelegt werden müssen.
    Dadurch sind die Fahrzeuge nicht nur schwerer zu verkaufen, sondern die Händler
    verlieren auch an Tempo und Profitabilität.

    Private Verkäufer sind oft komplett überfordert. "In vielen Fällen ist privaten
    Verkäufern gar nicht bekannt, was Konformitätsbescheinigungen sind und wo man
    sie wiederbeschaffen kann", sagt Michal Matys, CEO von EUROCOC. Das kostet Geld
    und funktioniert über den Hersteller, dauert dort in der Regel aber einige
    Wochen. Deswegen hat EUROCOC eine digitale Plattform geschaffen für die schnelle
    und digitale Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen, wie COC
    offiziell in deutschen Fahrzeugdokumenten bezeichnet werden.

    Herausforderungen für den Autohandel

    Der professionelle Autohandel ist ebenso betroffen. Besonders ein Punkt der
    Studie sticht hervor: 70 % der Händler müssen Preisnachlässe gewähren, wenn sie
    ein Fahrzeug ohne COC verkaufen - und 60 % der Käufer verlangen aktiv einen
    Abschlag. Für Händler ist das gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch.
    Einerseits verlängert sich die Standzeit wegen fehlender Unterlagen,
    andererseits sinkt der erzielbare Preis.

    "Ein Auto ohne COC ist für viele Käufer wie ein Auto ohne Fahrzeugschein:
    administrativ unvollständig - und damit schlicht unattraktiv", sagt Matys.
    Gerade im internationalen Handel, wo schnelle Abwicklung und vollständige
    Dokumentation gefragt sind, wird das COC zum entscheidenden Verkaufsfaktor.

    82 % der Befragten berichten von Zulassungsverzögerungen um zwei Wochen oder
    mehr, wenn das COC fehlt. Ganze 4 % der potenziellen Käufer haben angegeben,
    dass sie einen Kauf ablehnen, wenn kein COC vorhanden ist und sie die aufwendige
    Nachbeschaffung selbst übernehmen müssten.

    Verkauf wird gebremst

    Mit der Digitalisierung des Gebrauchtwagenhandels und der zunehmenden Relevanz
    internationaler Marktplätze steigen die Anforderungen: Viele Plattformen
    akzeptieren Inserate nur noch mit vollständigen Fahrzeugunterlagen - COC
    inklusive.

    "Autohändler im internationalen Handel können sich fehlende COCs schlicht nicht
    mehr leisten", betont Matys. Die Lösung liegt für ihn auf der Hand:
    "Professionelles Remarketing beginnt mit vollständiger Dokumentation. Wer ein
    COC direkt beim Verkauf parat hat oder schnell verfügbar macht, spart Zeit,
    verbessert die Marge und erhöht die Kundenzufriedenheit."

    Frühzeitige COC-Beschaffung

    EUROCOC bietet eine zentrale Plattform zur digitalen Bestellung von
    COC-Dokumenten für nahezu alle in Europa verkauften Marken, direkt beim
    Hersteller, mit rechtlicher Sicherheit und schneller Lieferung ab 24 Stunden.
    Damit können Autoverkäufer und -händler fehlende COCs unkompliziert und
    rechtssicher nachbestellen.

    In einem dynamischen, wettbewerbsintensiven Markt wird das COC zur Voraussetzung
    für profitablen, grenzüberschreitenden Fahrzeughandel. Wer jetzt handelt,
    sichert sich Umsatz, Tempo und Kundenzufriedenheit.

    Über EUROCOC

    EUROCOC ist Europas führender Online-Dienstleister für die schnelle und digitale
    Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen (COC - Certificate of
    Conformity) für Fahrzeuge. Ehemalige Autohändler erkannten den dringenden Bedarf
    und haben das Unternehmen gegründet. Oft gehen COC-Dokumente verloren oder
    fehlen, da bietet EUROCOC eine schnelle, rechtssichere und transparente Lösung.

    Seit 2008 unterstützt EUROCOC Autohändler, Flottenbetreiber,
    Leasinggesellschaften, Exportdienstleister und Privatkunden bei der
    reibungslosen Fahrzeugzulassung innerhalb Europas. Das Unternehmen bietet COCs
    für über 150 Marken - schnell, digital und zuverlässig - direkt vom Hersteller.

    Mit einem mehrsprachigen Kundenservice und einer Lieferzeit ab 24 Stunden ist
    EUROCOC in mehr als 30 Ländern aktiv und genießt das Vertrauen von Profis im
    gesamten Automobilsektor.

    Weitere Informationen unter: https://www.eurococ.eu/de/

    Pressekontakt:

    EUROCOC international:
    Martina Kicinova, Chief Marketing Officer, EUROCOC s.r.o.Bratislava,
    kicinova@eurococ.eu, Telefon: +421 905 310 785

    Pressestelle Deutschland:
    Wolfgang A. Eck, Eckpunkte Kommunikation GmbH, Mail: eurococ@eckpunkte.com,
    Telefon: 06471-5073440

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180481/6140697
    OTS: EUROCOC s.r.o.




