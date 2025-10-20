AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp-Tochter TKMS mit starkem Börsenstart
- TKMS erfolgreich an Börse gestartet, Aktien steigen.
- Unternehmenswert über drei Viertel von Thyssenkrupp.
- Weltmarktführer für nicht-nukleare U-Boote, 8300 Mitarbeiter.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist am Montagmorgen erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem Start zu 60 Euro kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien auf fast 73 Euro.
Der Unternehmenswert von TKMS liegt damit bei mehr als drei Vierteln von Thyssenkrupp. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen. Thyssenkrupp-Aktien wurden am Morgen etwa ein Fünftel niedriger gehandelt als am Freitag.
TKMS ist aus der Kieler Wert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört die Werft zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards.
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8.300 Mitarbeiter./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,82 % und einem Kurs von 9,40 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..
