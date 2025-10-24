Kail Patruck: Warum gutes Design 2026 für Startups Überlebensstrategie ist

Was macht ein gutes Unternehmen aus – die Technologie oder die Story dahinter? Für Kail Patruck, der mit jungen B2B-Startups an Markenauftritt und Website arbeitet, ist die Antwort eindeutig: „Wenn Investoren oder Kunden nicht sofort verstehen, was das Produkt macht oder wofür es steht, geht die Aufmerksamkeit schnell verloren.“ Der Webdesigner kombiniert psychologisches Feingefühl mit einem Sinn für Klarheit und Wirkung. Ein Gespräch über Tempo statt Prozesse, visuelle Glaubwürdigkeit – und warum gutes Design oft der erste echte Stresstest für eine Vision ist.

Kail, du arbeitest mit B2B-Startups, vielen aus dem AI-Bereich. Was reizt dich an dieser Zielgruppe?

Mich begeistert die Energie der Gründer, mit denen ich arbeite. Viele haben große Ideen und den Anspruch, etwas wirklich zu verändern – das steckt an. Ich kann mich gut in diese Denkweise hineinversetzen. Mein Fokus liegt auf Projekten, bei denen es darum geht, eine Vision sichtbar zu machen und den passenden Auftritt dafür zu gestalten.

Wann hast du gemerkt, dass genau das dein Ding ist?

Mein erster Kontakt mit Webdesign war vor vielen Jahren – damals noch mit WordPress, aus dem Kinderzimmer heraus. Richtig ernst wurde es vor etwa fünf Jahren, als ich die ersten Projekte für Startups umgesetzt habe, seitdem hauptsächlich mit Webflow. Mein bisher größtes Projekt war Honeysales: Dort habe ich Branding, Design und Marketing von Grund auf aufgebaut. Die Website wurde schnell zum wichtigsten Inbound-Kanal – über 30 % der Leads kamen direkt darüber. Da habe ich gemerkt: Das liegt mir, macht mir Spaß und hat echten Einfluss.

Was unterscheidet deine Arbeit von der einer klassischen Agentur?

Die Arbeitsweise unterscheidet sich vor allem in der Struktur und im Umfang der Zusammenarbeit. Während Agenturen häufig mit größeren Teams und fest definierten Prozessen arbeiten, ist mein Ansatz direkter und schlanker organisiert. Das ermöglicht es, Projekte in einem kleineren Rahmen umzusetzen und Entscheidungen schneller abzustimmen – insbesondere in Phasen, in denen sich ein Unternehmen noch im Aufbau befindet.

Was heißt für dich „operational arbeiten“?

Ich verstehe meine Arbeit nicht nur als Gestaltung, sondern als Zusammenarbeit auf strategischer Ebene. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Entwicklung einer klaren Story – von der Positionierung über das Messaging bis zur Funktion der Website. Ich begleite diesen Prozess inhaltlich und setze die Ergebnisse anschließend auch praktisch um – effizient, fokussiert und ohne unnötig lange Abstimmungen.

Was ist für dich ein gutes Ergebnis?

Wenn am Ende Leads kommen. Wenn Bewerber verstehen, wofür das Unternehmen steht. Wenn ein Investor sagt: „Okay, die meinen’s ernst.“ Manchmal auch: Wenn endlich keine Leute mehr fragen, was die Firma eigentlich genau macht. Dann haben wir was richtig gemacht.

Welche Rolle spielt dein Psychologie-Background dabei?

Er beeinflusst meine Arbeit deutlich. Im Kern geht es immer darum, wie Menschen wahrnehmen, entscheiden und reagieren – unabhängig davon, ob es sich um B2B- oder B2C-Kommunikation handelt. Eine Website sollte daher nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch Vertrauen schaffen und zu Interaktion anregen. Aspekte wie Klarheit, Struktur und Konsistenz spielen dabei eine zentrale Rolle.

Warum ist Design gerade im AI-Boom entscheidend?

Der Markt ist gerade voll von AI-Startups, viele mit wirklich guter Technologie. Genau deshalb wird es aber schwerer, sich zu unterscheiden. Wenn Investoren oder Kunden nicht sofort verstehen, was das Produkt macht oder wofür es steht, geht die Aufmerksamkeit schnell verloren. Design hilft, das klarzumachen – es zeigt, dass hinter dem Produkt eine durchdachte Idee steckt. Und bei all den generischen AI-Designs, die gerade entstehen, fällt etwas Eigenständiges einfach stärker auf.