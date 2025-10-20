Hoffnung auf Fed-Zinssenkung und US-China-Deal lässt BTC, ETH und XRP steigen

Am Montagvormittag notiert Bitcoin (BTC) bei 111.345 US-Dollar, was einem Anstieg von 4,17 Prozent entspricht. Ethereum (ETH) legt um 4,85 Prozent auf 4.077 US-Dollar zu, während XRP mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 2,47 US-Dollar handelt. Auch andere Altcoins wie Dogecoin , Solana und Cardano steigen um mehr als fünf Prozent.

Nach einer turbulenten Vorwoche zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenbeginn deutlich erholt. Getrieben von neuen Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und Anzeichen einer möglichen Entspannung im US-China-Handelskonflikt verzeichnen die wichtigsten Kryptowährungen Kursgewinne.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts liegt laut CoinMarketCap bei rund 3,75 Billionen US-Dollar, ein Zuwachs von 3,14 Prozent gegenüber dem Vortag. Der vielbeachtete Crypto Fear & Greed Index klettert leicht auf 30 Punkte, signalisiert jedoch weiterhin ein Umfeld der Vorsicht.

Zinssenkungsfantasie beflügelt Risikoassets

Analysten sehen in der Erwartung einer geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank den zentralen Treiber der aktuellen Aufwärtsbewegung. Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung bei über 98 Prozent.

"Die Märkte beginnen, eine Wende der US-Geldpolitik einzupreisen", sagt Rachael Lucas, Kryptoanalystin bei BTC Markets. "Jerome Powell hat zuletzt betont, dass das Wachstum zwar robust bleibt, der Arbeitsmarkt jedoch Anzeichen von Schwäche zeigt. Diese Kombination erhöht die Chancen auf eine Lockerung – was Risikoassets wie Bitcoin und Ethereum Auftrieb gibt."

Auch institutionelle Anleger scheinen die jüngste Korrektur genutzt zu haben, um Positionen auszubauen. "Spot-ETFs sehen wieder deutliche Zuflüsse. Viele Marktteilnehmer interpretieren den Rücksetzer als Kaufgelegenheit", so Lucas weiter.

Hoffnung auf US-China-Deal sorgt für zusätzliche Dynamik

Neben den geldpolitischen Faktoren spielt auch die geopolitische Lage eine Rolle. Nach der zunehmender Spannungen zwischen Washington und Peking deuten diplomatische Signale auf eine mögliche Annäherung hin.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping werden sich voraussichtlich noch im Oktober beim APEC-Gipfel in Südkorea treffen. Bereits im Vorfeld sollen Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng Gespräche in Malaysia führen – ein Schritt, den Marktbeobachter als "deeskalierend" werten.

Laut Christopher Wood, Chefstratege bei Jefferies, könnte ein "Teil-Deal" zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine neue Risikobereitschaft an den Märkten entfachen. "Ein Abkommen, das gegenseitige Zugeständnisse bei Technologie-Exporten und Rohstoffrestriktionen beinhaltet, wäre für beide Seiten wirtschaftlich sinnvoll und politisch verkraftbar", so Wood.

Rückenwind aus Asien und klassischen Märkten

Positive Impulse kommen zudem aus Asien: Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte mit über 49.000 Punkten ein neues Allzeithoch. In China überraschte das BIP-Wachstum im dritten Quartal mit 4,8 Prozent und übertraf damit die Prognosen. Beide Entwicklungen stärken die Stimmung an den globalen Finanzmärkten und erhöhen die Risikobereitschaft.

Gleichzeitig verliert der US-Dollar-Index (DXY) leicht an Boden und notiert bei 98,40 Punkten – ein Faktor, der traditionell Dollar-denominierte Assets wie Bitcoin begünstigt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



