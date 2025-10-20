Beyond Meat: Mit Meme-Power knallt die Aktie nach oben!

Ein Short Squeeze tritt auf, wenn eine stark leerverkaufte Aktie stark steigt und Leerverkäufer gezwungen sind, Aktien zu kaufen, um ihre Positionen zu decken. Dieser Kaufdruck kann die Preise noch weiter nach oben treiben.

Dieser Sprung erfolgt bei stark ansteigendem Handelsvolumen, ohne dass es bedeutende Unternehmensankündigungen gab. Der Marktausschlag wurde hauptsächlich durch einen Short Squeeze ausgelöst, da Händler eilig versuchten, ihre Positionen in dieser stark leerverkauften Aktie zu decken.

Für Beyond Meat war der massive Anstieg Teil eines solchen Squeeze, was heute zu einem Preissprung von über 50 Prozent führt. Trotz fehlender neuer Entwicklungen seitens des Unternehmens.

Das Handelsvolumen der Beyond-Meat-Aktien schoss auf über 438 Millionen in die Höhe und übertraf damit den Durchschnitt von etwa 13 Millionen deutlich.

Dieser Anstieg des Volumens unterstreicht das enorme Interesse von Händlern und Investoren, die versuchten, von der Kursbewegung zu profitieren.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Das hohe Volumen deutet darauf hin, dass nicht nur Leerverkäufer hektisch Positionen eindeckten, sondern auch opportunistische Investoren Chancen auf Gewinne sahen.

Solche Ereignisse können zusätzliche Komplexität für diejenigen schaffen, die die Kursentwicklung verfolgen und zukünftige Schwankungen antizipieren wollen.

Der unerwartete Kursanstieg von Beyond Meat vom Montag im Zuge eines Short Squeeze zeigt die Dynamik spekulativen Handels. Obwohl der Preis um über 50 Prozent stieg, bleiben die zugrunde liegenden Probleme, die die Aktie belastet haben, ungelöst.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Meat Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +58,90 % und einem Kurs von 0,880EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!