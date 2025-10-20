Börsenstart Europa - 20.10. - ATX stark +5,01 %

Der MDAX steht bei 29.974,54 PKT und gewinnt bisher +0,71 %. Top-Werte: RENK Group +4,77 %, HENSOLDT +4,38 %, United Internet +3,40 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -20,77 %, HelloFresh -2,76 %, AIXTRON -2,61 %

Der DAX steht bei 24.099,10 PKT und gewinnt bisher +0,50 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,48 %, Commerzbank +2,60 %, Siemens Energy +1,33 % Flop-Werte: Merck -2,19 %, Continental -1,11 %, Porsche Holding SE -1,09 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.701,28 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +6,68 %, HENSOLDT +4,38 %, 1&1 +3,47 %

Flop-Werte: AIXTRON -2,61 %, Evotec -1,71 %, PNE -1,62 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.667,94 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,48 %, BBVA +2,67 %, Banco Santander +2,18 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -1,04 %, Vinci -1,02 %, Wolters Kluwer -0,93 %

Der ATX bewegt sich bei 4.632,70 PKT und steigt um +5,01 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +1,49 %, BAWAG Group +1,42 %, Raiffeisen Bank International +1,20 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,09 %, Immofinanz -0,97 %, Lenzing -0,90 %

Der SMI steht bei 12.666,99 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,16 %, Holcim +0,99 %, Swiss Re +0,70 %

Flop-Werte: Roche Holding -2,46 %, Swisscom -1,00 %, Sika -0,88 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.235,01 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Thales +2,71 %, Kering +1,95 %, Hermes International +1,78 %

Flop-Werte: Stellantis -1,62 %, Euronext -1,11 %, ORANGE -1,10 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.720,36 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,81 %, Assa Abloy Registered (B) +0,71 %, SSAB Registered (A) +0,52 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,73 %, Securitas Shs(B) -0,60 %, Essity Registered (B) -0,50 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.980,00 PKT und steigt um +3,75 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,93 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,51 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,16 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,70 %, Coca-Cola HBC -0,61 %