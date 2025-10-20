    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Effektiver Vertrieb leicht gemacht

    Wie die MAXprom GmbH Unternehmen bei der Kundenakquise unterstützt (FOTO)

    Karlstein am Main (ots) - Was lange Zeit mit Vorurteilen behaftet war, gilt
    heute als Vertriebsmethode mit ungeahntem Potenzial: das Door-to-Door-Geschäft.
    Insbesondere im Glasfaser-Bereich kann der strategische Haustür-Verkauf große
    Erfolge erzielen - vorausgesetzt, er basiert auf Professionalität und fairen
    Absichten. Mit der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf
    Door-to-Door-Vertrieb im Bereich Telekommunikations- und
    Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und stellen den Erfolg ihrer Strategie
    eindrucksvoll unter Beweis. Auf welchen Werten ihre Arbeit basiert und wie sie
    den Vertriebserfolg ihrer Partner signifikant steigern, erfahren Sie hier.

    Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist aus den meisten
    Haushalten nicht mehr wegzudenken. Geprägt von Schnelligkeit, Zuverlässigkeit
    und Sicherheit stellt Glasfaser in diesem Bereich die Technologie der Zukunft
    dar, weshalb der Netzausbau in Deutschland stetig voranschreitet. Damit die
    Technologie aber auch bei den Menschen ankommt, braucht es mehr als den
    technischen Ausbau - vielmehr ist ein starker Vertrieb gefragt, der informiert,
    überzeugt und begleitet. Denn um Endkunden und Glasfaser-Anbieter erfolgreich
    zusammenzubringen, müssen erstere zunächst umfassend beraten und über ihre
    Vorteile informiert werden - nur wenige Minuten entscheiden hier über den
    Vertriebserfolg. "Im Glasfaser-Markt basiert Erfolg nicht auf schnellen
    Abschlüssen, sondern auf strategischer und nachhaltiger Vertriebsarbeit", betont
    Klaus Brehm, Gründer und Geschäftsführer der MAXprom GmbH. "Dafür ist es im
    ersten Schritt entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen."

    "Ein erfahrener Vertriebspartner kann Unternehmen bei der erfolgreichen
    Vermarktung ihrer Infrastruktur unterstützen und ihren Vertriebserfolg dauerhaft
    sichern", ergänzt Steffen König. Mit der MAXprom GmbH haben die beiden eine
    Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich
    Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Mit Blick
    auf den zweifelhaften Ruf der Branche und unseriöse Wettbewerber haben sie es
    sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität in der Branche deutlich zu erhöhen. Ein
    hohes Maß an Transparenz und ein strikter Verhaltenskodex sind daher ebenso an
    der großartigen Erfolgsbilanz der MAXprom GmbH beteiligt wie erstklassig
    ausgebildete Mitarbeiter, die auf Ehrlichkeit, Respekt und Professionalität
    setzen. Damit liefern Klaus Brehm und Steffen König eine Basis für nachhaltigen
