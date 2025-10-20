Wie die MAXprom GmbH Unternehmen bei der Kundenakquise unterstützt (FOTO)

Karlstein am Main (ots) - Was lange Zeit mit Vorurteilen behaftet war, giltheute als Vertriebsmethode mit ungeahntem Potenzial: das Door-to-Door-Geschäft.Insbesondere im Glasfaser-Bereich kann der strategische Haustür-Verkauf großeErfolge erzielen - vorausgesetzt, er basiert auf Professionalität und fairenAbsichten. Mit der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König aufDoor-to-Door-Vertrieb im Bereich Telekommunikations- undGlasfaserdienstleistungen spezialisiert und stellen den Erfolg ihrer Strategieeindrucksvoll unter Beweis. Auf welchen Werten ihre Arbeit basiert und wie sieden Vertriebserfolg ihrer Partner signifikant steigern, erfahren Sie hier.Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist aus den meistenHaushalten nicht mehr wegzudenken. Geprägt von Schnelligkeit, Zuverlässigkeitund Sicherheit stellt Glasfaser in diesem Bereich die Technologie der Zukunftdar, weshalb der Netzausbau in Deutschland stetig voranschreitet. Damit dieTechnologie aber auch bei den Menschen ankommt, braucht es mehr als dentechnischen Ausbau - vielmehr ist ein starker Vertrieb gefragt, der informiert,überzeugt und begleitet. Denn um Endkunden und Glasfaser-Anbieter erfolgreichzusammenzubringen, müssen erstere zunächst umfassend beraten und über ihreVorteile informiert werden - nur wenige Minuten entscheiden hier über denVertriebserfolg. "Im Glasfaser-Markt basiert Erfolg nicht auf schnellenAbschlüssen, sondern auf strategischer und nachhaltiger Vertriebsarbeit", betontKlaus Brehm, Gründer und Geschäftsführer der MAXprom GmbH. "Dafür ist es imersten Schritt entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen.""Ein erfahrener Vertriebspartner kann Unternehmen bei der erfolgreichenVermarktung ihrer Infrastruktur unterstützen und ihren Vertriebserfolg dauerhaftsichern", ergänzt Steffen König. Mit der MAXprom GmbH haben die beiden eineVertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im BereichTelekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Mit Blickauf den zweifelhaften Ruf der Branche und unseriöse Wettbewerber haben sie essich zur Aufgabe gemacht, die Qualität in der Branche deutlich zu erhöhen. Einhohes Maß an Transparenz und ein strikter Verhaltenskodex sind daher ebenso ander großartigen Erfolgsbilanz der MAXprom GmbH beteiligt wie erstklassigausgebildete Mitarbeiter, die auf Ehrlichkeit, Respekt und Professionalitätsetzen. Damit liefern Klaus Brehm und Steffen König eine Basis für nachhaltigen