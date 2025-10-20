Effektiver Vertrieb leicht gemacht
Wie die MAXprom GmbH Unternehmen bei der Kundenakquise unterstützt (FOTO)
Karlstein am Main (ots) - Was lange Zeit mit Vorurteilen behaftet war, gilt
heute als Vertriebsmethode mit ungeahntem Potenzial: das Door-to-Door-Geschäft.
Insbesondere im Glasfaser-Bereich kann der strategische Haustür-Verkauf große
Erfolge erzielen - vorausgesetzt, er basiert auf Professionalität und fairen
Absichten. Mit der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf
Door-to-Door-Vertrieb im Bereich Telekommunikations- und
Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und stellen den Erfolg ihrer Strategie
eindrucksvoll unter Beweis. Auf welchen Werten ihre Arbeit basiert und wie sie
den Vertriebserfolg ihrer Partner signifikant steigern, erfahren Sie hier.
Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist aus den meisten
Haushalten nicht mehr wegzudenken. Geprägt von Schnelligkeit, Zuverlässigkeit
und Sicherheit stellt Glasfaser in diesem Bereich die Technologie der Zukunft
dar, weshalb der Netzausbau in Deutschland stetig voranschreitet. Damit die
Technologie aber auch bei den Menschen ankommt, braucht es mehr als den
technischen Ausbau - vielmehr ist ein starker Vertrieb gefragt, der informiert,
überzeugt und begleitet. Denn um Endkunden und Glasfaser-Anbieter erfolgreich
zusammenzubringen, müssen erstere zunächst umfassend beraten und über ihre
Vorteile informiert werden - nur wenige Minuten entscheiden hier über den
Vertriebserfolg. "Im Glasfaser-Markt basiert Erfolg nicht auf schnellen
Abschlüssen, sondern auf strategischer und nachhaltiger Vertriebsarbeit", betont
Klaus Brehm, Gründer und Geschäftsführer der MAXprom GmbH. "Dafür ist es im
ersten Schritt entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen."
"Ein erfahrener Vertriebspartner kann Unternehmen bei der erfolgreichen
Vermarktung ihrer Infrastruktur unterstützen und ihren Vertriebserfolg dauerhaft
sichern", ergänzt Steffen König. Mit der MAXprom GmbH haben die beiden eine
Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich
Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Mit Blick
auf den zweifelhaften Ruf der Branche und unseriöse Wettbewerber haben sie es
sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität in der Branche deutlich zu erhöhen. Ein
hohes Maß an Transparenz und ein strikter Verhaltenskodex sind daher ebenso an
der großartigen Erfolgsbilanz der MAXprom GmbH beteiligt wie erstklassig
ausgebildete Mitarbeiter, die auf Ehrlichkeit, Respekt und Professionalität
setzen. Damit liefern Klaus Brehm und Steffen König eine Basis für nachhaltigen
