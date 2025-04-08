Exporte von Eisen und Stahl sinken in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 um 4,8 %

WIESBADEN (ots) -



- Eisen- und Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen

Eisen- und Stahlexporte insgesamt

- 6,2 % aller Exporte von Eisen und Stahl gehen in die USA

- Wichtigstes Zielland für deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen



Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl und

Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025

betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, wurden von Januar bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus

im Wert von 2,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten

exportiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Exporte dieser

Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die Eisen- und Stahlexporte in

die USA in den ersten acht Monaten 2025 weniger stark als die deutschen Eisen-

und Stahlexporte insgesamt, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf

39,9 Milliarden Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten

acht Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte im

Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.









Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von Januar bis

August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten Staaten auf Rang 6 der

wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen-

und Stahlexporte wurden in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert. Rang 1

belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und Stahlexporte,

danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,1 %) und die

Niederlande (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 7,6 %).



Im gesamten Jahr 2024 hatte Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im

Wert von 60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei

mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024 auf Rang 5 der

wichtigsten Abnehmerstaaten.



Importe von Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig



Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025 Eisen und

Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 % weniger als im

Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro; +7,6 %). Damit fielen die

Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht Monaten 2025 auf den niedrigsten

Stand seit 2020: Von Januar bis August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren

daraus im Wert von 25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.



