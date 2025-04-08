Exporte von Eisen und Stahl sinken in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 um 4,8 %
WIESBADEN (ots) -
- Eisen- und Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen
Eisen- und Stahlexporte insgesamt
- 6,2 % aller Exporte von Eisen und Stahl gehen in die USA
- Wichtigstes Zielland für deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen
Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl und
Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025
betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, wurden von Januar bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus
im Wert von 2,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten
exportiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Exporte dieser
Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die Eisen- und Stahlexporte in
die USA in den ersten acht Monaten 2025 weniger stark als die deutschen Eisen-
und Stahlexporte insgesamt, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf
39,9 Milliarden Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten
acht Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte im
Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.
- Eisen- und Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen
Eisen- und Stahlexporte insgesamt
- 6,2 % aller Exporte von Eisen und Stahl gehen in die USA
- Wichtigstes Zielland für deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen
Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl und
Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025
betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, wurden von Januar bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus
im Wert von 2,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten
exportiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Exporte dieser
Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die Eisen- und Stahlexporte in
die USA in den ersten acht Monaten 2025 weniger stark als die deutschen Eisen-
und Stahlexporte insgesamt, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf
39,9 Milliarden Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten
acht Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte im
Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.
6,2 % aller deutschen Eisen- und Stahlexporte gehen in die USA
Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von Januar bis
August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten Staaten auf Rang 6 der
wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen-
und Stahlexporte wurden in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert. Rang 1
belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und Stahlexporte,
danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,1 %) und die
Niederlande (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 7,6 %).
Im gesamten Jahr 2024 hatte Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im
Wert von 60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei
mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024 auf Rang 5 der
wichtigsten Abnehmerstaaten.
Importe von Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig
Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025 Eisen und
Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 % weniger als im
Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro; +7,6 %). Damit fielen die
Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht Monaten 2025 auf den niedrigsten
Stand seit 2020: Von Januar bis August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren
daraus im Wert von 25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.
Wichtigstes Herkunftsland von Eisen- und Stahlimporten war von Januar bis August
Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von Januar bis
August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten Staaten auf Rang 6 der
wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen-
und Stahlexporte wurden in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert. Rang 1
belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und Stahlexporte,
danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,1 %) und die
Niederlande (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 7,6 %).
Im gesamten Jahr 2024 hatte Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im
Wert von 60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei
mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024 auf Rang 5 der
wichtigsten Abnehmerstaaten.
Importe von Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig
Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025 Eisen und
Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 % weniger als im
Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro; +7,6 %). Damit fielen die
Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht Monaten 2025 auf den niedrigsten
Stand seit 2020: Von Januar bis August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren
daraus im Wert von 25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.
Wichtigstes Herkunftsland von Eisen- und Stahlimporten war von Januar bis August
Autor folgen