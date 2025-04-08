    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Exporte von Eisen und Stahl sinken in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 um 4,8 %

    WIESBADEN (ots) -

    - Eisen- und Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen
    Eisen- und Stahlexporte insgesamt
    - 6,2 % aller Exporte von Eisen und Stahl gehen in die USA
    - Wichtigstes Zielland für deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen

    Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl und
    Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025
    betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt, wurden von Januar bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus
    im Wert von 2,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten
    exportiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Exporte dieser
    Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die Eisen- und Stahlexporte in
    die USA in den ersten acht Monaten 2025 weniger stark als die deutschen Eisen-
    und Stahlexporte insgesamt, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf
    39,9 Milliarden Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten
    acht Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte im
    Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.

    6,2 % aller deutschen Eisen- und Stahlexporte gehen in die USA

    Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von Januar bis
    August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten Staaten auf Rang 6 der
    wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen-
    und Stahlexporte wurden in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert. Rang 1
    belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und Stahlexporte,
    danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,1 %) und die
    Niederlande (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 7,6 %).

    Im gesamten Jahr 2024 hatte Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im
    Wert von 60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei
    mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024 auf Rang 5 der
    wichtigsten Abnehmerstaaten.

    Importe von Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig

    Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025 Eisen und
    Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 % weniger als im
    Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro; +7,6 %). Damit fielen die
    Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht Monaten 2025 auf den niedrigsten
    Stand seit 2020: Von Januar bis August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren
    daraus im Wert von 25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

    Wichtigstes Herkunftsland von Eisen- und Stahlimporten war von Januar bis August
