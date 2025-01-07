-1,7 % gegenüber September 2024

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),

September 2025



-1,7 % zum Vorjahresmonat



-0,1 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im September 2025 um 1,7 %

niedriger als im September 2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate

gegenüber dem Vorjahresmonat bei -2,2 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im September 2025

gegenüber dem Vormonat um 0,1 %.







waren auch im September 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger

als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren

hingegen Investitionsgüter, sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne

Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum

Vorjahresmonat im September 2025 um 0,9 %, gegenüber August 2025 blieben sie

unverändert.



Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat



Energie war im September 2025 um 7,3 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber

August 2025 sanken die Energiepreise um 0,3 %. Den höchsten Einfluss auf die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die

Preisrückgänge bei

betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber September 2024 um 10,7 % (-0,6 %

gegenüber August 2025).



Elektrischer Strom kostete 10,2 % weniger als im September 2024 (-0,5 %

gegenüber August 2025), Fernwärme kostete 2,5 % weniger als im Vorjahresmonat

(-0,1 % gegenüber August 2025).



Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber September 2024 um 2,5 %

(+0,5 % gegenüber August 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,6 % mehr als ein Jahr

zuvor (+3,8 % gegenüber August 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren um 2,7

% höher als im Vorjahresmonat (+0,7 % gegenüber August 2025).



Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern



Die Preise für Investitionsgüter waren im September 2025 um 1,9 % höher als im

Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber August 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als

im September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Die Preise für Kraftwagen und

Kraftwagenteile stiegen um 1,1 % gegenüber September 2024 (+0,2 % gegenüber

August 2025).



Verbrauchsgüter waren im September 2025 um 3,2 % teurer als im September 2024

(0,0 % gegenüber August 2025). Nahrungsmittel kosteten 3,8 % mehr als im

September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum

Vorjahresmonat waren Rindfleisch mit +34,8 % (+1,2 % gegenüber August 2025) und

Kaffee mit +27,6 % (-0,6 % gegenüber August 2025). Billiger als im Seite 1 von 3 Seite 2 ►





