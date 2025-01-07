    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    -1,7 % gegenüber September 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),
    September 2025

    -1,7 % zum Vorjahresmonat

    -0,1 % zum Vormonat

    Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im September 2025 um 1,7 %
    niedriger als im September 2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate
    gegenüber dem Vorjahresmonat bei -2,2 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im September 2025
    gegenüber dem Vormonat um 0,1 %.

    Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
    waren auch im September 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger
    als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren
    hingegen Investitionsgüter, sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne
    Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum
    Vorjahresmonat im September 2025 um 0,9 %, gegenüber August 2025 blieben sie
    unverändert.

    Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat

    Energie war im September 2025 um 7,3 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
    August 2025 sanken die Energiepreise um 0,3 %. Den höchsten Einfluss auf die
    Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
    Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
    betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber September 2024 um 10,7 % (-0,6 %
    gegenüber August 2025).

    Elektrischer Strom kostete 10,2 % weniger als im September 2024 (-0,5 %
    gegenüber August 2025), Fernwärme kostete 2,5 % weniger als im Vorjahresmonat
    (-0,1 % gegenüber August 2025).

    Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber September 2024 um 2,5 %
    (+0,5 % gegenüber August 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,6 % mehr als ein Jahr
    zuvor (+3,8 % gegenüber August 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren um 2,7
    % höher als im Vorjahresmonat (+0,7 % gegenüber August 2025).

    Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern

    Die Preise für Investitionsgüter waren im September 2025 um 1,9 % höher als im
    Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber August 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als
    im September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Die Preise für Kraftwagen und
    Kraftwagenteile stiegen um 1,1 % gegenüber September 2024 (+0,2 % gegenüber
    August 2025).

    Verbrauchsgüter waren im September 2025 um 3,2 % teurer als im September 2024
    (0,0 % gegenüber August 2025). Nahrungsmittel kosteten 3,8 % mehr als im
    September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum
    Vorjahresmonat waren Rindfleisch mit +34,8 % (+1,2 % gegenüber August 2025) und
    Kaffee mit +27,6 % (-0,6 % gegenüber August 2025). Billiger als im
