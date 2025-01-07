Erzeugerpreise September 2025
-1,7 % gegenüber September 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),
September 2025
-1,7 % zum Vorjahresmonat
-0,1 % zum Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im September 2025 um 1,7 %
niedriger als im September 2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate
gegenüber dem Vorjahresmonat bei -2,2 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im September 2025
gegenüber dem Vormonat um 0,1 %.
Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren auch im September 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger
als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer als vor einem Jahr waren
hingegen Investitionsgüter, sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ohne
Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum
Vorjahresmonat im September 2025 um 0,9 %, gegenüber August 2025 blieben sie
unverändert.
Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat
Energie war im September 2025 um 7,3 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
August 2025 sanken die Energiepreise um 0,3 %. Den höchsten Einfluss auf die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber September 2024 um 10,7 % (-0,6 %
gegenüber August 2025).
Elektrischer Strom kostete 10,2 % weniger als im September 2024 (-0,5 %
gegenüber August 2025), Fernwärme kostete 2,5 % weniger als im Vorjahresmonat
(-0,1 % gegenüber August 2025).
Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber September 2024 um 2,5 %
(+0,5 % gegenüber August 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,6 % mehr als ein Jahr
zuvor (+3,8 % gegenüber August 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren um 2,7
% höher als im Vorjahresmonat (+0,7 % gegenüber August 2025).
Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern
Die Preise für Investitionsgüter waren im September 2025 um 1,9 % höher als im
Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber August 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als
im September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Die Preise für Kraftwagen und
Kraftwagenteile stiegen um 1,1 % gegenüber September 2024 (+0,2 % gegenüber
August 2025).
Verbrauchsgüter waren im September 2025 um 3,2 % teurer als im September 2024
(0,0 % gegenüber August 2025). Nahrungsmittel kosteten 3,8 % mehr als im
September 2024 (0,0 % gegenüber August 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum
Vorjahresmonat waren Rindfleisch mit +34,8 % (+1,2 % gegenüber August 2025) und
Kaffee mit +27,6 % (-0,6 % gegenüber August 2025). Billiger als im
