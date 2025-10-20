    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 350
    Kursziel alt: 350
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
