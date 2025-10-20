JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.