Heute am 20.10.2025: AIXTRON Aktie im Anlegerfokus

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -3,17 % auf 12,680€ gefallen. Das sind -0,415 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -19,32 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -2,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Rückgang von -15,12 %.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,69 % 1 Monat -5,62 % 3 Monate -19,32 % 1 Jahr -12,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, die nach einer Umsatzwarnung und einer Anpassung der Jahresziele deutlich gefallen ist. Anleger sind besorgt über die verfehlten Prognosen, während einige optimistisch auf langfristige Wachstumstreiber hinweisen. Die Umsatzprognose wurde auf 530 bis 565 Millionen Euro gesenkt, und die Bruttomarge wird auf 40-41% geschätzt. Trotz der negativen Marktreaktion gibt es Stimmen, die eine Erholung des Kurses erwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 20.10.2025 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisseitig hätten die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Zulieferers der Chipindustrie unter den Erwartungen gelegen, …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.