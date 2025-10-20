SILTRONIC AG Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SILTRONIC AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +26,23 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +20,20 % erlebt.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,14 % 1 Monat +32,22 % 3 Monate +26,23 % 1 Jahr -6,40 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 1,18 Prozent auf 24.113 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war. …

Die Siltronic-Aktie hat in den vergangenen Wochen ein starke Aufholjagd hingelegt: Jetzt ziehen auch Analysten nach: Jefferies stuft die Papiere auf Kaufen und sieht noch jede Menge Potenzial für den Chip-Spezialisten.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.