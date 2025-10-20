Neues Merkblatt zu Metallschäden durch Wasserstoff

Berlin (ots) - Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Das Gas lässtsich klimaneutral herstellen, vielseitig einsetzen und langfristig speichern.Doch damit Wasserstoff sicher transportiert, gespeichert und genutzt werdenkann, müssen die dabei verwendeten Materialien besonders robust und sorgfältiggeprüft sein. "Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern undschwächen", sagt Ingo Blohm, Referent für Beschaffenheitsanforderungen undDampfkesselanlagen beim TÜV-Verband. "Leitungen und Tanks können dadurch Rissebekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen." Wie sich dasvermeiden lässt, zeigt ein aktuelles Merkblatt des TÜV-Verbands. Darin wirdbeschrieben, wie sich geeignete Materialien auswählen und prüfen lassen, umWasserstoffanlagen sicher zu betreiben. "Die Werkstofffrage entscheidet mit überden Erfolg der Wasserstoffwirtschaft", sagt Blohm. "Unser Ziel ist es, dastechnische Wissen in klare Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zuübersetzen." Passend dazu rückt auf der Hamburger Messe "Hydrogen TechnologyExpo Europe" das Thema Material- und Anlagensicherheit in den Fokus derWasserstoffbranche und beleuchtet ein Feld, zu dem der TÜV-Verband mit dem neuenMerkblatt einen wichtigen Beitrag leistet.Wenn Wasserstoff das Metall verändertDer Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf eine harte Probe.Dringt das Gas in ein Metall ein, schieben sich seine winzigen Atome zwischendie Metallatome. Dadurch verändert sich die innere Struktur: das Material wirdspröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung plötzlich versagen."Besonders häufig ist die wasserstoffinduzierte Rissbildung", sagt Blohm. "Dabeidringt Wasserstoff in feinste Poren des Metalls ein und schwächt dort dieBindungen zwischen den Atomen." Unter Belastung können so winzige Risseentstehen, die sich im Laufe der Zeit unbemerkt vergrößern und schließlich zumBruch eines Bauteils führen. Eine andere Form der Schädigung ist das sogenannteBlistering. Hier sammelt sich Wasserstoffgas in kleinen Hohlräumen im Innerendes Materials. Der entstehende Druck kann das Metall aufwölben oder sogarablösen. Auch an Schweißnähten kann Wasserstoff gefährlich werden. UnterSpannung entstehen dort bevorzugt Risse, ein Effekt, den Fachleute alsSpannungsrisskorrosion bezeichnen. "Solche Schäden entstehen oft schleichend undbleiben lange unentdeckt", sagt Blohm. "Gerade deshalb ist es entscheidend, dieMechanismen genau zu kennen und schon bei der Planung geeignete Materialien