    Neues Merkblatt zu Metallschäden durch Wasserstoff

    Berlin (ots) - Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Das Gas lässt
    sich klimaneutral herstellen, vielseitig einsetzen und langfristig speichern.
    Doch damit Wasserstoff sicher transportiert, gespeichert und genutzt werden
    kann, müssen die dabei verwendeten Materialien besonders robust und sorgfältig
    geprüft sein. "Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern und
    schwächen", sagt Ingo Blohm, Referent für Beschaffenheitsanforderungen und
    Dampfkesselanlagen beim TÜV-Verband. "Leitungen und Tanks können dadurch Risse
    bekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen." Wie sich das
    vermeiden lässt, zeigt ein aktuelles Merkblatt des TÜV-Verbands. Darin wird
    beschrieben, wie sich geeignete Materialien auswählen und prüfen lassen, um
    Wasserstoffanlagen sicher zu betreiben. "Die Werkstofffrage entscheidet mit über
    den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft", sagt Blohm. "Unser Ziel ist es, das
    technische Wissen in klare Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zu
    übersetzen." Passend dazu rückt auf der Hamburger Messe "Hydrogen Technology
    Expo Europe" das Thema Material- und Anlagensicherheit in den Fokus der
    Wasserstoffbranche und beleuchtet ein Feld, zu dem der TÜV-Verband mit dem neuen
    Merkblatt einen wichtigen Beitrag leistet.

    Wenn Wasserstoff das Metall verändert

    Der Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf eine harte Probe.
    Dringt das Gas in ein Metall ein, schieben sich seine winzigen Atome zwischen
    die Metallatome. Dadurch verändert sich die innere Struktur: das Material wird
    spröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung plötzlich versagen.
    "Besonders häufig ist die wasserstoffinduzierte Rissbildung", sagt Blohm. "Dabei
    dringt Wasserstoff in feinste Poren des Metalls ein und schwächt dort die
    Bindungen zwischen den Atomen." Unter Belastung können so winzige Risse
    entstehen, die sich im Laufe der Zeit unbemerkt vergrößern und schließlich zum
    Bruch eines Bauteils führen. Eine andere Form der Schädigung ist das sogenannte
    Blistering. Hier sammelt sich Wasserstoffgas in kleinen Hohlräumen im Inneren
    des Materials. Der entstehende Druck kann das Metall aufwölben oder sogar
    ablösen. Auch an Schweißnähten kann Wasserstoff gefährlich werden. Unter
    Spannung entstehen dort bevorzugt Risse, ein Effekt, den Fachleute als
    Spannungsrisskorrosion bezeichnen. "Solche Schäden entstehen oft schleichend und
    bleiben lange unentdeckt", sagt Blohm. "Gerade deshalb ist es entscheidend, die
    Mechanismen genau zu kennen und schon bei der Planung geeignete Materialien
