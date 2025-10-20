Neues Merkblatt zu Metallschäden durch Wasserstoff
Berlin (ots) - Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Das Gas lässt
sich klimaneutral herstellen, vielseitig einsetzen und langfristig speichern.
Doch damit Wasserstoff sicher transportiert, gespeichert und genutzt werden
kann, müssen die dabei verwendeten Materialien besonders robust und sorgfältig
geprüft sein. "Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern und
schwächen", sagt Ingo Blohm, Referent für Beschaffenheitsanforderungen und
Dampfkesselanlagen beim TÜV-Verband. "Leitungen und Tanks können dadurch Risse
bekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen." Wie sich das
vermeiden lässt, zeigt ein aktuelles Merkblatt des TÜV-Verbands. Darin wird
beschrieben, wie sich geeignete Materialien auswählen und prüfen lassen, um
Wasserstoffanlagen sicher zu betreiben. "Die Werkstofffrage entscheidet mit über
den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft", sagt Blohm. "Unser Ziel ist es, das
technische Wissen in klare Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zu
übersetzen." Passend dazu rückt auf der Hamburger Messe "Hydrogen Technology
Expo Europe" das Thema Material- und Anlagensicherheit in den Fokus der
Wasserstoffbranche und beleuchtet ein Feld, zu dem der TÜV-Verband mit dem neuen
Merkblatt einen wichtigen Beitrag leistet.
Wenn Wasserstoff das Metall verändert
Der Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf eine harte Probe.
Dringt das Gas in ein Metall ein, schieben sich seine winzigen Atome zwischen
die Metallatome. Dadurch verändert sich die innere Struktur: das Material wird
spröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung plötzlich versagen.
"Besonders häufig ist die wasserstoffinduzierte Rissbildung", sagt Blohm. "Dabei
dringt Wasserstoff in feinste Poren des Metalls ein und schwächt dort die
Bindungen zwischen den Atomen." Unter Belastung können so winzige Risse
entstehen, die sich im Laufe der Zeit unbemerkt vergrößern und schließlich zum
Bruch eines Bauteils führen. Eine andere Form der Schädigung ist das sogenannte
Blistering. Hier sammelt sich Wasserstoffgas in kleinen Hohlräumen im Inneren
des Materials. Der entstehende Druck kann das Metall aufwölben oder sogar
ablösen. Auch an Schweißnähten kann Wasserstoff gefährlich werden. Unter
Spannung entstehen dort bevorzugt Risse, ein Effekt, den Fachleute als
Spannungsrisskorrosion bezeichnen. "Solche Schäden entstehen oft schleichend und
bleiben lange unentdeckt", sagt Blohm. "Gerade deshalb ist es entscheidend, die
Mechanismen genau zu kennen und schon bei der Planung geeignete Materialien
