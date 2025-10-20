Wie Ratenzahlungen junge Menschen ins Minus treiben (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Immer mehr junge Menschen zahlen ihre Einkäufe

nicht sofort, sondern in kleinen Raten - von der Jeans bis zum Handy. Was bequem

klingt, endet oft in einer Schuldenfalle: Wer mehrere Verträge parallel laufen

hat, verliert schnell den Überblick. Die Folge sind Mahnungen, hohe Zinsen und

ein wachsender Druck.



Viele unterschätzen, wie gefährlich kleine Raten sein können - am Ende addieren

sie sich zu einer Summe, die kaum noch zu stemmen ist. Dieser Beitrag verrät,

wie man Ratenzahlungen clever einsetzt, worauf man achten sollte und ab wann

Alarmstufe Rot gilt.





Die Verlockung des Sofortkonsums"Buy Now, Pay Later" - also heute kaufen und später bezahlen - hat sich zu einemfesten Bestandteil des digitalen Einkaufsverhaltens entwickelt. Das Prinzipverspricht finanzielle Flexibilität: Produkte können sofort erworben werden,während die Zahlung bequem in mehreren Etappen erfolgt. Besonders für jungeMenschen mit begrenztem Einkommen scheint das eine ideale Lösung zu sein, umsich Wünsche zu erfüllen, ohne das Konto sofort zu belasten.Doch genau diese Leichtigkeit birgt Risiken. Der unkomplizierte Zugang zuRatenkäufen senkt die Hemmschwelle, Ausgaben zu tätigen, die über das eigeneBudget hinausgehen. Mit jedem zusätzlichen Vertrag wächst die monatlicheBelastung - oft unbemerkt, bis die finanzielle Situation aus dem Gleichgewichtgerät.Wenn kleine Raten große Probleme machenWas mit einer überschaubaren Summe beginnt, kann sich schnell zu einer ernstenSchuldenlast entwickeln. Mehrere kleine Raten addieren sich flott zu einemBetrag, der das Einkommen übersteigt. Gerät eine Zahlung in Verzug, folgenMahnungen und Zusatzkosten, die den finanziellen Druck erhöhen. Nicht seltenwird dann auf teure Dispokredite zurückgegriffen; ein Schritt, der dieSchuldenlage weiter verschärft.Ein weiteres Problem besteht darin, dass Bonitätseinträge oft erst verzögertaktualisiert werden. Das bedeutet: Auch wer bereits in Zahlungsschwierigkeitensteckt, kann noch neue Ratenkäufe abschließen. Diese zeitliche Verzögerungverstärkt den Teufelskreis aus Schulden, Fristversäumnissen und wachsendemfinanziellen Stress.Verantwortung liegt auf beiden SeitenSchuldenexperten weisen darauf hin, dass sowohl Anbieter als auch Konsumenten inder Pflicht stehen. Unternehmen sollten prüfen, ob Ratenzahlungen im Verhältniszu Einkommen und bestehenden Verpflichtungen vertretbar sind. Gleichzeitigbraucht es auf Konsumentenseite mehr Bewusstsein für die langfristigen Folgen