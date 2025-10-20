Generation Buy Now, Pay Later
Wie Ratenzahlungen junge Menschen ins Minus treiben (FOTO)
Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Immer mehr junge Menschen zahlen ihre Einkäufe
nicht sofort, sondern in kleinen Raten - von der Jeans bis zum Handy. Was bequem
klingt, endet oft in einer Schuldenfalle: Wer mehrere Verträge parallel laufen
hat, verliert schnell den Überblick. Die Folge sind Mahnungen, hohe Zinsen und
ein wachsender Druck.
Viele unterschätzen, wie gefährlich kleine Raten sein können - am Ende addieren
sie sich zu einer Summe, die kaum noch zu stemmen ist. Dieser Beitrag verrät,
wie man Ratenzahlungen clever einsetzt, worauf man achten sollte und ab wann
Alarmstufe Rot gilt.
Die Verlockung des Sofortkonsums
"Buy Now, Pay Later" - also heute kaufen und später bezahlen - hat sich zu einem
festen Bestandteil des digitalen Einkaufsverhaltens entwickelt. Das Prinzip
verspricht finanzielle Flexibilität: Produkte können sofort erworben werden,
während die Zahlung bequem in mehreren Etappen erfolgt. Besonders für junge
Menschen mit begrenztem Einkommen scheint das eine ideale Lösung zu sein, um
sich Wünsche zu erfüllen, ohne das Konto sofort zu belasten.
Doch genau diese Leichtigkeit birgt Risiken. Der unkomplizierte Zugang zu
Ratenkäufen senkt die Hemmschwelle, Ausgaben zu tätigen, die über das eigene
Budget hinausgehen. Mit jedem zusätzlichen Vertrag wächst die monatliche
Belastung - oft unbemerkt, bis die finanzielle Situation aus dem Gleichgewicht
gerät.
Wenn kleine Raten große Probleme machen
Was mit einer überschaubaren Summe beginnt, kann sich schnell zu einer ernsten
Schuldenlast entwickeln. Mehrere kleine Raten addieren sich flott zu einem
Betrag, der das Einkommen übersteigt. Gerät eine Zahlung in Verzug, folgen
Mahnungen und Zusatzkosten, die den finanziellen Druck erhöhen. Nicht selten
wird dann auf teure Dispokredite zurückgegriffen; ein Schritt, der die
Schuldenlage weiter verschärft.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass Bonitätseinträge oft erst verzögert
aktualisiert werden. Das bedeutet: Auch wer bereits in Zahlungsschwierigkeiten
steckt, kann noch neue Ratenkäufe abschließen. Diese zeitliche Verzögerung
verstärkt den Teufelskreis aus Schulden, Fristversäumnissen und wachsendem
finanziellen Stress.
Verantwortung liegt auf beiden Seiten
Schuldenexperten weisen darauf hin, dass sowohl Anbieter als auch Konsumenten in
der Pflicht stehen. Unternehmen sollten prüfen, ob Ratenzahlungen im Verhältnis
zu Einkommen und bestehenden Verpflichtungen vertretbar sind. Gleichzeitig
braucht es auf Konsumentenseite mehr Bewusstsein für die langfristigen Folgen
