    Generation Buy Now, Pay Later

    Wie Ratenzahlungen junge Menschen ins Minus treiben (FOTO)

    Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Immer mehr junge Menschen zahlen ihre Einkäufe
    nicht sofort, sondern in kleinen Raten - von der Jeans bis zum Handy. Was bequem
    klingt, endet oft in einer Schuldenfalle: Wer mehrere Verträge parallel laufen
    hat, verliert schnell den Überblick. Die Folge sind Mahnungen, hohe Zinsen und
    ein wachsender Druck.

    Viele unterschätzen, wie gefährlich kleine Raten sein können - am Ende addieren
    sie sich zu einer Summe, die kaum noch zu stemmen ist. Dieser Beitrag verrät,
    wie man Ratenzahlungen clever einsetzt, worauf man achten sollte und ab wann
    Alarmstufe Rot gilt.

    Die Verlockung des Sofortkonsums

    "Buy Now, Pay Later" - also heute kaufen und später bezahlen - hat sich zu einem
    festen Bestandteil des digitalen Einkaufsverhaltens entwickelt. Das Prinzip
    verspricht finanzielle Flexibilität: Produkte können sofort erworben werden,
    während die Zahlung bequem in mehreren Etappen erfolgt. Besonders für junge
    Menschen mit begrenztem Einkommen scheint das eine ideale Lösung zu sein, um
    sich Wünsche zu erfüllen, ohne das Konto sofort zu belasten.

    Doch genau diese Leichtigkeit birgt Risiken. Der unkomplizierte Zugang zu
    Ratenkäufen senkt die Hemmschwelle, Ausgaben zu tätigen, die über das eigene
    Budget hinausgehen. Mit jedem zusätzlichen Vertrag wächst die monatliche
    Belastung - oft unbemerkt, bis die finanzielle Situation aus dem Gleichgewicht
    gerät.

    Wenn kleine Raten große Probleme machen

    Was mit einer überschaubaren Summe beginnt, kann sich schnell zu einer ernsten
    Schuldenlast entwickeln. Mehrere kleine Raten addieren sich flott zu einem
    Betrag, der das Einkommen übersteigt. Gerät eine Zahlung in Verzug, folgen
    Mahnungen und Zusatzkosten, die den finanziellen Druck erhöhen. Nicht selten
    wird dann auf teure Dispokredite zurückgegriffen; ein Schritt, der die
    Schuldenlage weiter verschärft.

    Ein weiteres Problem besteht darin, dass Bonitätseinträge oft erst verzögert
    aktualisiert werden. Das bedeutet: Auch wer bereits in Zahlungsschwierigkeiten
    steckt, kann noch neue Ratenkäufe abschließen. Diese zeitliche Verzögerung
    verstärkt den Teufelskreis aus Schulden, Fristversäumnissen und wachsendem
    finanziellen Stress.

    Verantwortung liegt auf beiden Seiten

    Schuldenexperten weisen darauf hin, dass sowohl Anbieter als auch Konsumenten in
    der Pflicht stehen. Unternehmen sollten prüfen, ob Ratenzahlungen im Verhältnis
    zu Einkommen und bestehenden Verpflichtungen vertretbar sind. Gleichzeitig
    braucht es auf Konsumentenseite mehr Bewusstsein für die langfristigen Folgen
