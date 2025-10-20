JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten einer Kombitherapie mit Giredestrant bei Brustkrebs seien positiv für die ER-positive-Patientengruppe, schrieb Richard Vosser am Montag. Die Wirksamkeit bei nicht-ER-positiven Tumoren sei allerdings deutlich geringer./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 301,1EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
