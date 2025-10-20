    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    PVA TePla Aktie weiter aufwärts - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um +7,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

    PVA TePla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie steigt um +7,56 % auf 30,75. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PVA TePla Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,02 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +119,75 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,15 %
    1 Monat +4,96 %
    3 Monate +29,02 %
    1 Jahr +126,63 %

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 667,29 Mio.EUR wert.

    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE0007461006WKN:746100



