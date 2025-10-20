Rüstungsaktien: Sind Lockheed Martin und Northrop jetzt ein Kauf?

Beide Titel liefen auf Jahressicht schlecht und bleiben deutlich nicht nur hinter den Erwartungen, sondern auch hinter ihren europäischen Partnern und Wettbewerbern zurück.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfflugzeuge beim US-Hersteller Lockheed Martin bestellen, sagte eine Parlamentsquelle am Montag gegenüber Reuters und bestätigte damit einen Bericht des Spiegel-Magazins.

Die Planer gehen davon aus, dass die zusätzlichen Flugzeuge rund 2,9 Milliarden US-Dollar kosten werden, heißt es. Deutschland hat bereits 35 der in den USA hergestellten Jets bestellt, um seine Flotte von 85 alternden Tornado-Kampfflugzeugen zu ersetzen, die außer Dienst gestellt werden sollen.

Aber auch sonst ist die Produktions-Pipeline prall gefüllt: Lockheed Martin arbeitet an einem extrem-reichweiten Marschflugkörper (AGM-158 XR), der sich bereits im Flugtest befindet. Es wird erwartet, dass die US-Regierung den bevorstehenden Prozess unterstützt.

Die Aktie ist denkbar schlecht gelaufen und konnte von dem europäischen Rüstungboom nicht profitieren. Dabei ist Lockheed mit zahlreichen Rüstungsunternehmen stark vernetzt und in deren Lieferkette essentiell eingebunden, so dass sich die Investitionen auch im Geschäft der US-Amerikaner niederschlagen werden.

Wenn man den fairen Wert der Anteilsscheine von Lockheed Martin auf Grundlage der erwarteten Einnahmen berechnet, dann ergibt sich ein Preis pro Anteil von rund 567 US-Dollar. Das liegt rund 12 Prozent unter der aktuellen Notierung der Aktien.

Besser gelaufen sind die Papiere von Northrop Grumman, wobei auch hier die Erwartungen höher sein dürfen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,6 liegt derzeit unter dem Durchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche von 37,5.

Northrop Grumman weist derzeit einen freien Cashflow von rund 1,29 Milliarden US-Dollar auf. Analysten schätzen, dass dieser Wert bis 2029 auf rund 4,25 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Wenn man auf Grundlage der erwarteten Geschäfte den fairen Wert der Aktie ermittelt, so ergibt sich, dass die Anteile bereits derzeit zu einem fairen Preis gehandelt werden.

Aber: Die Spanne des durchschnittlichen Branchen-KGVs zur eigenen Bewertung ist hoch. Was aber auch gleichzeitig beachtet werden sollte: Historisch handelt die Aktie auf 5 und 10 Jahressicht leicht über ihren historischen Durchschnitten.

Die Wachstums-Story lässt aber Analysten nicht kalt, die größtenteils der Aktie positiv gegenüberstehen. Wie Morgan Stanley, äußerst bullish für Nortrop.

Die Bank bewertet die Aktie mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde zuletzt von 625 auf 720 US-Dollar erhöht. Das ergibt ein Upside-Potenzial von rund 15 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

