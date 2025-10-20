AKTIE IM FOKUS
Kaufempfehlung treibt Siltronic auf Zwölfmonatshoch
- Siltronic-Aktien erreichen 12-Monats-Hoch bei 59,90 Euro.
- Kursplus nach Kaufempfehlung von Jefferies auf 7% gesunken.
- Experte sieht Potenzial bis 75 Euro, Neubewertung 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung von Jefferies haben die Aktien von Siltronic am Montag mit 59,90 Euro den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht. Das Kursplus von zeitweise fast elf Prozent schmolz nach der ersten Handelsstunde allerdings auf rund 7 Prozent ab.
Dabei sieht der Jefferies-Experte Constantin Hesse mit seinem Kursziel von 75 Euro durchaus noch einige Luft nach oben. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb er. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut.
Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026.
Siltronic-Aktien waren noch Mitte September mit 31,70 Euro auf das tiefste Niveau seit dem Jahr 2016 abgesackt. Seither erholten sie sich rasant um 80 Prozent und drehten auch in der Gesamtjahresbilanz deutlich ins Plus./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,50 % und einem Kurs von 58,15 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +7,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,22 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -34,20 %/+29,87 % bedeutet.
