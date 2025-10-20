Kaufempfehlung treibt Siltronic auf Zwölfmonatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung von Jefferies haben die Aktien von Siltronic am Montag mit 59,90 Euro den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht. Das Kursplus von zeitweise fast elf Prozent schmolz nach der ersten Handelsstunde allerdings auf rund 7 Prozent ab.

Dabei sieht der Jefferies-Experte Constantin Hesse mit seinem Kursziel von 75 Euro durchaus noch einige Luft nach oben. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb er. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut.