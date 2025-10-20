    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    M & W Marktkommentar

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mack & Weise Marktkommentar Oktober 2025

    Im September setzte sich die Hausse an den Edelmetallmärkten beschleunigt fort. Gold verzeichnete mit einem Kursplus von 11,9 % sogar den größten Monatsanstieg seit 14 Jahren, während Silber um 17,5 % zulegen konnte...

    ...und die Goldminenaktien einen rasanten Anstieg von 18,5 % vorzuweisen hatten.

    Auslöser dieser starken Bewegungen war vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank im September, die sich angesichts wachsender Konjunktursorgen und insbesondere dem schwächelnden US-Arbeitsmarkt gezwungen sah, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken und weitere Lockerungen in Aussicht zu stellen. Ein weiterer allerdings nur wenig thematisierter Grund für den Kurswechsel der US-Notenbank findet sich in der zuletzt auf 104.105 Mrd. USD gestiegenen US-Gesamtverschuldung (+23.141,1 Mrd. USD binnen fünf Jahre!), die mit Blick auf die im Haushalts- und Unternehmenssektor lauernden Insolvenzrisiken oder die immensen Zinslasten im US-Haushalt eine restriktive Geldpolitik immer weniger zulässt. Damit wird klar, dass das vo– via Druckerpresse – bezahlten Goldkäufen weiter aus der US-Dollar-Abhängigkeit lösen wollen, was wiederum die zu erwartenden Korrekturpotenziale deutlich eingrenzen könnte.

    Fundamentals

    “Off the Charts”

    Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 01. Oktober 2025
    www.mack-weise.dehttp://www.mack-weise.de/

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Martin Mack & Herwig Weise
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Martin Mack und Herwig Weise sind geschäftsführender Gesellschafter der im Jahre 1989 gegründeten Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg. Mack & Weise sind Initiatoren und Fondsmanager der Investmentfonds M & W Capital und M & W Privat.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Martin Mack & Herwig Weise
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    M & W Marktkommentar Mack & Weise Marktkommentar Oktober 2025 Im September setzte sich die Hausse an den Edelmetallmärkten beschleunigt fort. Gold verzeichnete mit einem Kursplus von 11,9 % sogar den größten Monatsanstieg seit 14 Jahren, während Silber um 17,5 % zulegen konnte...