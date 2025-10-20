Mack & Weise Marktkommentar Oktober 2025

...und die Goldminenaktien einen rasanten Anstieg von 18,5 % vorzuweisen hatten.

Auslöser dieser starken Bewegungen war vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank im September, die sich angesichts wachsender Konjunktursorgen und insbesondere dem schwächelnden US-Arbeitsmarkt gezwungen sah, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken und weitere Lockerungen in Aussicht zu stellen. Ein weiterer allerdings nur wenig thematisierter Grund für den Kurswechsel der US-Notenbank findet sich in der zuletzt auf 104.105 Mrd. USD gestiegenen US-Gesamtverschuldung (+23.141,1 Mrd. USD binnen fünf Jahre!), die mit Blick auf die im Haushalts- und Unternehmenssektor lauernden Insolvenzrisiken oder die immensen Zinslasten im US-Haushalt eine restriktive Geldpolitik immer weniger zulässt. Damit wird klar, dass das vo– via Druckerpresse – bezahlten Goldkäufen weiter aus der US-Dollar-Abhängigkeit lösen wollen, was wiederum die zu erwartenden Korrekturpotenziale deutlich eingrenzen könnte.

Fundamentals

“Off the Charts”

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 01. Oktober 2025

www.mack-weise.dehttp://www.mack-weise.de/