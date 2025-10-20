    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Kaufen", positive Q3-Erwartung.
    • Analyst sieht Kurstreiber trotz schwacher Nachfrage.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE0006219934WKN:621993

     

    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 43 Euro


