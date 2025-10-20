DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 30,10 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +29,48 %/+52,72 % bedeutet.