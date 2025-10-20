    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHCL Technologies AktievorwärtsNachrichten zu HCL Technologies
    CEOs übernehmen die Führung bei der KI-Transformation (FOTO)

    Eschborn (ots) - Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren zu einem
    zentralen Treiber für Innovationen und Effizienz in Unternehmen entwickelt.
    Durch den Einsatz von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Sprach- und
    Bilderkennung sowie datenbasierter Unterstützung bei Entscheidungen können
    Unternehmen Prozesse automatisieren, Entscheidungsfindungen optimieren und neue
    Geschäftsmodelle entwickeln. Die Potenziale reichen von der Verbesserung der
    Kundeninteraktion über präzisere Prognosen für die Produktion bis hin zur
    intelligenten Analyse großer Datenmengen.

    Gleichzeitig stehen Unternehmen beim Einsatz von KI vor erheblichen
    Herausforderungen. Dazu zählen technologische Hürden bei der Integration von
    KI-Lösungen in bestehende Systeme, die Sicherstellung von Datenqualität und
    Datenschutz sowie die ethische Verantwortung bei automatisierten Entscheidungen.
    Die strategische Implementierung von KI erfordert daher eine sorgfältige
    Planung, die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden und eine kritische
    Reflexion über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss dieser
    Technologien.

    Alan Flower ist Leiter der AI-Labs bei HCLTech (https://www.hcltech.com/de-de/ai
    -and-cloud-native-labs?utm_source=Handelsblatt.com&utm_medium=content&utm_campai
    gn=FY26_EU_AI_Partner-Content-AI_102025) . Er leitet die sechs globalen AI &
    Cloud Native Labs und treibt dort Innovationen sowie strategische
    Partnerschaften voran. Er unterstützt Unternehmen dabei, mit modernen
    KI-Lösungen ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu
    erschließen.

    Alan, aus welchen Branchen kommen die Firmen, die bei HCLTech Unterstützung bei
    ihrer KI-Entwicklung suchen?

    Was wir derzeit aus der Perspektive unserer weltweit sechs AI-Labs sehen, ist,
    dass die KI-getriebene Transformation in allen Branchen an Fahrt gewinnt.
    Besonders dynamisch zeigt sie sich im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der
    Fertigung, bei Konsumgütern sowie bei Banken und Versicherungen. Überraschend
    schnell haben sogar eher "langsame" Branchen wie Energie- oder Wasserversorger
    reagiert. HCLTech hat bereits über 700 KI-Projekte realisiert und mehr als 500
    Kunden begleitet. Von dieser Erfahrung können Unternehmen profitieren, die ihre
    eigene Transformation vorantreiben wollen.

    Welche spezifischen Herausforderungen oder Bedürfnisse haben diese?

    Unternehmen brauchen zunächst eine stimmige Daten- und Cloud-Strategie sowie
    eine geeignete Infrastruktur. Wir helfen ihnen, die Möglichkeiten von KI konkret
    zu verstehen und zu bewerten. Viele setzen KI bereits ein und verzeichnen erste
    Verfasst von news aktuell
