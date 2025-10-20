CEOs übernehmen die Führung bei der KI-Transformation (FOTO)
Eschborn (ots) - Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren zu einem
zentralen Treiber für Innovationen und Effizienz in Unternehmen entwickelt.
Durch den Einsatz von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Sprach- und
Bilderkennung sowie datenbasierter Unterstützung bei Entscheidungen können
Unternehmen Prozesse automatisieren, Entscheidungsfindungen optimieren und neue
Geschäftsmodelle entwickeln. Die Potenziale reichen von der Verbesserung der
Kundeninteraktion über präzisere Prognosen für die Produktion bis hin zur
intelligenten Analyse großer Datenmengen.
Gleichzeitig stehen Unternehmen beim Einsatz von KI vor erheblichen
Herausforderungen. Dazu zählen technologische Hürden bei der Integration von
KI-Lösungen in bestehende Systeme, die Sicherstellung von Datenqualität und
Datenschutz sowie die ethische Verantwortung bei automatisierten Entscheidungen.
Die strategische Implementierung von KI erfordert daher eine sorgfältige
Planung, die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden und eine kritische
Reflexion über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss dieser
Technologien.
zentralen Treiber für Innovationen und Effizienz in Unternehmen entwickelt.
Durch den Einsatz von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Sprach- und
Bilderkennung sowie datenbasierter Unterstützung bei Entscheidungen können
Unternehmen Prozesse automatisieren, Entscheidungsfindungen optimieren und neue
Geschäftsmodelle entwickeln. Die Potenziale reichen von der Verbesserung der
Kundeninteraktion über präzisere Prognosen für die Produktion bis hin zur
intelligenten Analyse großer Datenmengen.
Gleichzeitig stehen Unternehmen beim Einsatz von KI vor erheblichen
Herausforderungen. Dazu zählen technologische Hürden bei der Integration von
KI-Lösungen in bestehende Systeme, die Sicherstellung von Datenqualität und
Datenschutz sowie die ethische Verantwortung bei automatisierten Entscheidungen.
Die strategische Implementierung von KI erfordert daher eine sorgfältige
Planung, die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden und eine kritische
Reflexion über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss dieser
Technologien.
Anzeige
Präsentiert von
Alan Flower ist Leiter der AI-Labs bei HCLTech (https://www.hcltech.com/de-de/ai
-and-cloud-native-labs?utm_source=Handelsblatt.com&utm_medium=content&utm_campai
gn=FY26_EU_AI_Partner-Content-AI_102025) . Er leitet die sechs globalen AI &
Cloud Native Labs und treibt dort Innovationen sowie strategische
Partnerschaften voran. Er unterstützt Unternehmen dabei, mit modernen
KI-Lösungen ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu
erschließen.
Alan, aus welchen Branchen kommen die Firmen, die bei HCLTech Unterstützung bei
ihrer KI-Entwicklung suchen?
Was wir derzeit aus der Perspektive unserer weltweit sechs AI-Labs sehen, ist,
dass die KI-getriebene Transformation in allen Branchen an Fahrt gewinnt.
Besonders dynamisch zeigt sie sich im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der
Fertigung, bei Konsumgütern sowie bei Banken und Versicherungen. Überraschend
schnell haben sogar eher "langsame" Branchen wie Energie- oder Wasserversorger
reagiert. HCLTech hat bereits über 700 KI-Projekte realisiert und mehr als 500
Kunden begleitet. Von dieser Erfahrung können Unternehmen profitieren, die ihre
eigene Transformation vorantreiben wollen.
Welche spezifischen Herausforderungen oder Bedürfnisse haben diese?
Unternehmen brauchen zunächst eine stimmige Daten- und Cloud-Strategie sowie
eine geeignete Infrastruktur. Wir helfen ihnen, die Möglichkeiten von KI konkret
zu verstehen und zu bewerten. Viele setzen KI bereits ein und verzeichnen erste
-and-cloud-native-labs?utm_source=Handelsblatt.com&utm_medium=content&utm_campai
gn=FY26_EU_AI_Partner-Content-AI_102025) . Er leitet die sechs globalen AI &
Cloud Native Labs und treibt dort Innovationen sowie strategische
Partnerschaften voran. Er unterstützt Unternehmen dabei, mit modernen
KI-Lösungen ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu
erschließen.
Alan, aus welchen Branchen kommen die Firmen, die bei HCLTech Unterstützung bei
ihrer KI-Entwicklung suchen?
Was wir derzeit aus der Perspektive unserer weltweit sechs AI-Labs sehen, ist,
dass die KI-getriebene Transformation in allen Branchen an Fahrt gewinnt.
Besonders dynamisch zeigt sie sich im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der
Fertigung, bei Konsumgütern sowie bei Banken und Versicherungen. Überraschend
schnell haben sogar eher "langsame" Branchen wie Energie- oder Wasserversorger
reagiert. HCLTech hat bereits über 700 KI-Projekte realisiert und mehr als 500
Kunden begleitet. Von dieser Erfahrung können Unternehmen profitieren, die ihre
eigene Transformation vorantreiben wollen.
Welche spezifischen Herausforderungen oder Bedürfnisse haben diese?
Unternehmen brauchen zunächst eine stimmige Daten- und Cloud-Strategie sowie
eine geeignete Infrastruktur. Wir helfen ihnen, die Möglichkeiten von KI konkret
zu verstehen und zu bewerten. Viele setzen KI bereits ein und verzeichnen erste
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte