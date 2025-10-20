PV-Investments als Steuerstrategie - warum das für Ärzte sinnvoll sein kann (FOTO)
Rielasingen - Worblingen (ots) - Während viele Ärztinnen und Ärzte noch in ETFs
oder Immobilien investieren, bleibt eine andere Möglichkeit oft unter dem Radar,
dabei bietet sie enormes Potenzial: Photovoltaik als steueroptimierte
Kapitalanlage. Denn gerade für Besserverdienende mit hoher Steuerlast können
PV-Anlagen eine clevere Doppelwirkung als Beitrag zur Energiewende und zur
Steuerersparnis entfalten.
Photovoltaik ist nicht nur ein ökologisches Statement, es ist auch eine
betriebswirtschaftlich hochspannende Lösung. Dieser Beitrag zeigt, wie die
richtige Strukturierung aussieht und warum sich die vermeintlich technische
Anlageform gerade für medizinische Fachkräfte langfristig auszahlen kann.
Steuerliche Hebel gezielt nutzen
Der zentrale Unterschied zwischen klassischen Wertpapieranlagen und Photovoltaik
liegt in der steuerlichen Gestaltung. Während ETFs auf Kursgewinne und
Dividenden setzen, ermöglicht eine PV-Anlage unmittelbare Steuerentlastung. Über
den Investitionsabzugsbetrag lassen sich bereits vor der Anschaffung bis zu 50
Prozent der geplanten Investitionskosten steuermindernd geltend machen. Hinzu
kommen eine Sonderabschreibung im Jahr der Inbetriebnahme sowie eine lineare
Abschreibung über die Laufzeit. So entsteht ein Hebel, der in den ersten Jahren
zu spürbaren Rückflüssen führt, besonders bei hohen Einkommen, bei denen der
Grenzsteuersatz stark ins Gewicht fällt.
Voraussetzung ist, dass die Anlage als eigenständiger Gewerbebetrieb geführt
wird. In der Praxis geschieht das meist über eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder als Einzelunternehmen, getrennt von der ärztlichen Tätigkeit. So
lassen sich Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen klar abbilden und gezielt
steuern.
Struktur und Finanzierung
Photovoltaikanlagen sind längst keine Großprojekte mehr, die nur
Energieversorgern offenstehen. Bereits mit einem Eigenkapitalanteil von rund 10
bis 20 Prozent lässt sich ein Projekt umsetzen, der Rest wird über Fremdkapital
finanziert. Die Tilgung erfolgt über laufende Stromerlöse - planbar und
weitgehend unabhängig von Marktschwankungen. Für Ärztinnen und Ärzte ergibt sich
dadurch ein effizienter Kapitaleinsatz: Das Eigenkapital amortisiert sich häufig
innerhalb weniger Jahre.
Zugleich ermöglicht die klare Trennung zwischen Praxisbetrieb und Energieprojekt
eine flexible steuerliche Gestaltung. Verlustverrechnungen oder Rückträge
schaffen Spielräume, die andere Anlageformen kaum bieten.
Risiken und Absicherung
Wie jedes unternehmerische Engagement birgt auch eine PV-Investition Risiken.
