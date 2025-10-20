PV-Investments als Steuerstrategie - warum das für Ärzte sinnvoll sein kann (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Während viele Ärztinnen und Ärzte noch in ETFs

oder Immobilien investieren, bleibt eine andere Möglichkeit oft unter dem Radar,

dabei bietet sie enormes Potenzial: Photovoltaik als steueroptimierte

Kapitalanlage. Denn gerade für Besserverdienende mit hoher Steuerlast können

PV-Anlagen eine clevere Doppelwirkung als Beitrag zur Energiewende und zur

Steuerersparnis entfalten.



Photovoltaik ist nicht nur ein ökologisches Statement, es ist auch eine

betriebswirtschaftlich hochspannende Lösung. Dieser Beitrag zeigt, wie die

richtige Strukturierung aussieht und warum sich die vermeintlich technische

Anlageform gerade für medizinische Fachkräfte langfristig auszahlen kann.









Der zentrale Unterschied zwischen klassischen Wertpapieranlagen und Photovoltaik

liegt in der steuerlichen Gestaltung. Während ETFs auf Kursgewinne und

Dividenden setzen, ermöglicht eine PV-Anlage unmittelbare Steuerentlastung. Über

den Investitionsabzugsbetrag lassen sich bereits vor der Anschaffung bis zu 50

Prozent der geplanten Investitionskosten steuermindernd geltend machen. Hinzu

kommen eine Sonderabschreibung im Jahr der Inbetriebnahme sowie eine lineare

Abschreibung über die Laufzeit. So entsteht ein Hebel, der in den ersten Jahren

zu spürbaren Rückflüssen führt, besonders bei hohen Einkommen, bei denen der

Grenzsteuersatz stark ins Gewicht fällt.



Voraussetzung ist, dass die Anlage als eigenständiger Gewerbebetrieb geführt

wird. In der Praxis geschieht das meist über eine Gesellschaft bürgerlichen

Rechts oder als Einzelunternehmen, getrennt von der ärztlichen Tätigkeit. So

lassen sich Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen klar abbilden und gezielt

steuern.



Struktur und Finanzierung



Photovoltaikanlagen sind längst keine Großprojekte mehr, die nur

Energieversorgern offenstehen. Bereits mit einem Eigenkapitalanteil von rund 10

bis 20 Prozent lässt sich ein Projekt umsetzen, der Rest wird über Fremdkapital

finanziert. Die Tilgung erfolgt über laufende Stromerlöse - planbar und

weitgehend unabhängig von Marktschwankungen. Für Ärztinnen und Ärzte ergibt sich

dadurch ein effizienter Kapitaleinsatz: Das Eigenkapital amortisiert sich häufig

innerhalb weniger Jahre.



Zugleich ermöglicht die klare Trennung zwischen Praxisbetrieb und Energieprojekt

eine flexible steuerliche Gestaltung. Verlustverrechnungen oder Rückträge

schaffen Spielräume, die andere Anlageformen kaum bieten.



Risiken und Absicherung



Wie jedes unternehmerische Engagement birgt auch eine PV-Investition Risiken. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Steuerliche Hebel gezielt nutzenDer zentrale Unterschied zwischen klassischen Wertpapieranlagen und Photovoltaikliegt in der steuerlichen Gestaltung. Während ETFs auf Kursgewinne undDividenden setzen, ermöglicht eine PV-Anlage unmittelbare Steuerentlastung. Überden Investitionsabzugsbetrag lassen sich bereits vor der Anschaffung bis zu 50Prozent der geplanten Investitionskosten steuermindernd geltend machen. Hinzukommen eine Sonderabschreibung im Jahr der Inbetriebnahme sowie eine lineareAbschreibung über die Laufzeit. So entsteht ein Hebel, der in den ersten Jahrenzu spürbaren Rückflüssen führt, besonders bei hohen Einkommen, bei denen derGrenzsteuersatz stark ins Gewicht fällt.Voraussetzung ist, dass die Anlage als eigenständiger Gewerbebetrieb geführtwird. In der Praxis geschieht das meist über eine Gesellschaft bürgerlichenRechts oder als Einzelunternehmen, getrennt von der ärztlichen Tätigkeit. Solassen sich Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen klar abbilden und gezieltsteuern.Struktur und FinanzierungPhotovoltaikanlagen sind längst keine Großprojekte mehr, die nurEnergieversorgern offenstehen. Bereits mit einem Eigenkapitalanteil von rund 10bis 20 Prozent lässt sich ein Projekt umsetzen, der Rest wird über Fremdkapitalfinanziert. Die Tilgung erfolgt über laufende Stromerlöse - planbar undweitgehend unabhängig von Marktschwankungen. Für Ärztinnen und Ärzte ergibt sichdadurch ein effizienter Kapitaleinsatz: Das Eigenkapital amortisiert sich häufiginnerhalb weniger Jahre.Zugleich ermöglicht die klare Trennung zwischen Praxisbetrieb und Energieprojekteine flexible steuerliche Gestaltung. Verlustverrechnungen oder Rückträgeschaffen Spielräume, die andere Anlageformen kaum bieten.Risiken und AbsicherungWie jedes unternehmerische Engagement birgt auch eine PV-Investition Risiken.