    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    PV-Investments als Steuerstrategie - warum das für Ärzte sinnvoll sein kann (FOTO)

    Rielasingen - Worblingen (ots) - Während viele Ärztinnen und Ärzte noch in ETFs
    oder Immobilien investieren, bleibt eine andere Möglichkeit oft unter dem Radar,
    dabei bietet sie enormes Potenzial: Photovoltaik als steueroptimierte
    Kapitalanlage. Denn gerade für Besserverdienende mit hoher Steuerlast können
    PV-Anlagen eine clevere Doppelwirkung als Beitrag zur Energiewende und zur
    Steuerersparnis entfalten.

    Photovoltaik ist nicht nur ein ökologisches Statement, es ist auch eine
    betriebswirtschaftlich hochspannende Lösung. Dieser Beitrag zeigt, wie die
    richtige Strukturierung aussieht und warum sich die vermeintlich technische
    Anlageform gerade für medizinische Fachkräfte langfristig auszahlen kann.

    Steuerliche Hebel gezielt nutzen

    Der zentrale Unterschied zwischen klassischen Wertpapieranlagen und Photovoltaik
    liegt in der steuerlichen Gestaltung. Während ETFs auf Kursgewinne und
    Dividenden setzen, ermöglicht eine PV-Anlage unmittelbare Steuerentlastung. Über
    den Investitionsabzugsbetrag lassen sich bereits vor der Anschaffung bis zu 50
    Prozent der geplanten Investitionskosten steuermindernd geltend machen. Hinzu
    kommen eine Sonderabschreibung im Jahr der Inbetriebnahme sowie eine lineare
    Abschreibung über die Laufzeit. So entsteht ein Hebel, der in den ersten Jahren
    zu spürbaren Rückflüssen führt, besonders bei hohen Einkommen, bei denen der
    Grenzsteuersatz stark ins Gewicht fällt.

    Voraussetzung ist, dass die Anlage als eigenständiger Gewerbebetrieb geführt
    wird. In der Praxis geschieht das meist über eine Gesellschaft bürgerlichen
    Rechts oder als Einzelunternehmen, getrennt von der ärztlichen Tätigkeit. So
    lassen sich Erträge, Aufwendungen und Abschreibungen klar abbilden und gezielt
    steuern.

    Struktur und Finanzierung

    Photovoltaikanlagen sind längst keine Großprojekte mehr, die nur
    Energieversorgern offenstehen. Bereits mit einem Eigenkapitalanteil von rund 10
    bis 20 Prozent lässt sich ein Projekt umsetzen, der Rest wird über Fremdkapital
    finanziert. Die Tilgung erfolgt über laufende Stromerlöse - planbar und
    weitgehend unabhängig von Marktschwankungen. Für Ärztinnen und Ärzte ergibt sich
    dadurch ein effizienter Kapitaleinsatz: Das Eigenkapital amortisiert sich häufig
    innerhalb weniger Jahre.

    Zugleich ermöglicht die klare Trennung zwischen Praxisbetrieb und Energieprojekt
    eine flexible steuerliche Gestaltung. Verlustverrechnungen oder Rückträge
    schaffen Spielräume, die andere Anlageformen kaum bieten.

    Risiken und Absicherung

    Wie jedes unternehmerische Engagement birgt auch eine PV-Investition Risiken.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    PV-Investments als Steuerstrategie - warum das für Ärzte sinnvoll sein kann (FOTO) Während viele Ärztinnen und Ärzte noch in ETFs oder Immobilien investieren, bleibt eine andere Möglichkeit oft unter dem Radar, dabei bietet sie enormes Potenzial: Photovoltaik als steueroptimierte Kapitalanlage. Denn gerade für Besserverdienende …