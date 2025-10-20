Wie Sam Plett den Schritt in die echte Unabhängigkeit geht (FOTO)

Hann. Münden (ots) - Im Strukturvertrieb investieren Vermittler oft jahrelang in

Kundenbeziehungen und den Partneraufbau - doch Eigentum oder echte

Unabhängigkeit bleiben aus. Warum führt dieses System so häufig in die

Sackgasse? Und wie gelingt der sichere Weg zum eigenen Maklerunternehmen?

Antworten gibt Finanzunternehmer Sam Plett, der zeigt, wie Vermittler den

Schritt in die Freiheit schaffen.



Nach außen wirken viele Finanz- und Versicherungsvermittler erfolgreich: volle

Terminkalender, stetig neue Mandate, wachsende Bestände und viele neue Partner.

Hinter den Kulissen sieht die Realität jedoch anders aus. Die Erträge ihrer

Arbeit bleiben in fremden Strukturen gebunden, Verträge fesseln über Monate oder

sogar Jahre, und Konzernentscheidungen diktieren die Zukunft. "Viele merken erst

nach Jahren, dass sie im Strukturvertrieb nie echte Selbstbestimmung erreichen -

und genau das blockiert ihr persönliches Wachstum", warnt Sam Plett, der

inzwischen mehr als 1500 Partner auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet

hat.







Unternehmens - mit "Eigentumsrechten" am Kundenbestand und ohne zentrale

Fesseln", betont der Vertriebsexperte. Unter dem Leitmotiv "Unternehmertum statt

Abhängigkeit" steht Sam Plett für eine neue Generation von Maklern, die die

Branche verändern wollen.



Vom Vertriebsstart zur Unternehmer-Vision: Wie Sam Plett Vermittler zu echten

Maklern macht



Sam Pletts Laufbahn begann im Strukturvertrieb - über zwei Jahre sammelte er bei

Tecis wertvolle Einblicke in die Finanzberatung. Schon früh wurde ihm jedoch

klar, dass viele Vermittler in starren Systemen arbeiten, ohne echte

Unabhängigkeit oder Bestandssicherheit. Die Konsequenz: Er machte sich als

Versicherungsmakler selbstständig - mit dem Ziel, nicht nur seine eigenen

Strukturen freier zu gestalten, sondern auch anderen den Weg in die

Unabhängigkeit zu ebnen.



Was als Einzellösung begann, entwickelte sich rasch zu einer Bewegung: Plett

unterstützte Vermittler beim Übergang zum Maklerstatus, stellte Kundenanfragen

zur Verfügung, sorgte für rechtliche Absicherung und schuf Schritt für Schritt

ein skalierbares System. Heute zählt sein Netzwerk über 1.500 Partner - alle mit

dem Ziel, Sicherheit, Planbarkeit und Wachstum unter unternehmerischen

Bedingungen zu vereinen.



Vom Strukturvertrieb zum eigenen Unternehmen - was Vermittler bremsen kann



Seine ersten Schritte im Finanzdienstleistungssektor führten Sam Plett in den

klassischen Strukturvertrieb - ein System, das vermeintlich Freiheit versprach,

in Wahrheit jedoch Vermittler in starren Abhängigkeiten hielt. Zwar wuchsen Seite 1 von 3 Seite 2 ►





