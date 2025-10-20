    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Vermittler zum Unternehmer

    Wie Sam Plett den Schritt in die echte Unabhängigkeit geht (FOTO)

    Hann. Münden (ots) - Im Strukturvertrieb investieren Vermittler oft jahrelang in
    Kundenbeziehungen und den Partneraufbau - doch Eigentum oder echte
    Unabhängigkeit bleiben aus. Warum führt dieses System so häufig in die
    Sackgasse? Und wie gelingt der sichere Weg zum eigenen Maklerunternehmen?
    Antworten gibt Finanzunternehmer Sam Plett, der zeigt, wie Vermittler den
    Schritt in die Freiheit schaffen.

    Nach außen wirken viele Finanz- und Versicherungsvermittler erfolgreich: volle
    Terminkalender, stetig neue Mandate, wachsende Bestände und viele neue Partner.
    Hinter den Kulissen sieht die Realität jedoch anders aus. Die Erträge ihrer
    Arbeit bleiben in fremden Strukturen gebunden, Verträge fesseln über Monate oder
    sogar Jahre, und Konzernentscheidungen diktieren die Zukunft. "Viele merken erst
    nach Jahren, dass sie im Strukturvertrieb nie echte Selbstbestimmung erreichen -
    und genau das blockiert ihr persönliches Wachstum", warnt Sam Plett, der
    inzwischen mehr als 1500 Partner auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet
    hat.

    "Der sicherste Weg zu echter Unabhängigkeit ist der Aufbau eines eigenen
    Unternehmens - mit "Eigentumsrechten" am Kundenbestand und ohne zentrale
    Fesseln", betont der Vertriebsexperte. Unter dem Leitmotiv "Unternehmertum statt
    Abhängigkeit" steht Sam Plett für eine neue Generation von Maklern, die die
    Branche verändern wollen.

    Vom Vertriebsstart zur Unternehmer-Vision: Wie Sam Plett Vermittler zu echten
    Maklern macht

    Sam Pletts Laufbahn begann im Strukturvertrieb - über zwei Jahre sammelte er bei
    Tecis wertvolle Einblicke in die Finanzberatung. Schon früh wurde ihm jedoch
    klar, dass viele Vermittler in starren Systemen arbeiten, ohne echte
    Unabhängigkeit oder Bestandssicherheit. Die Konsequenz: Er machte sich als
    Versicherungsmakler selbstständig - mit dem Ziel, nicht nur seine eigenen
    Strukturen freier zu gestalten, sondern auch anderen den Weg in die
    Unabhängigkeit zu ebnen.

    Was als Einzellösung begann, entwickelte sich rasch zu einer Bewegung: Plett
    unterstützte Vermittler beim Übergang zum Maklerstatus, stellte Kundenanfragen
    zur Verfügung, sorgte für rechtliche Absicherung und schuf Schritt für Schritt
    ein skalierbares System. Heute zählt sein Netzwerk über 1.500 Partner - alle mit
    dem Ziel, Sicherheit, Planbarkeit und Wachstum unter unternehmerischen
    Bedingungen zu vereinen.

    Vom Strukturvertrieb zum eigenen Unternehmen - was Vermittler bremsen kann

    Seine ersten Schritte im Finanzdienstleistungssektor führten Sam Plett in den
    klassischen Strukturvertrieb - ein System, das vermeintlich Freiheit versprach,
    in Wahrheit jedoch Vermittler in starren Abhängigkeiten hielt. Zwar wuchsen
