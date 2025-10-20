Vom Vermittler zum Unternehmer
Wie Sam Plett den Schritt in die echte Unabhängigkeit geht (FOTO)
Hann. Münden (ots) - Im Strukturvertrieb investieren Vermittler oft jahrelang in
Kundenbeziehungen und den Partneraufbau - doch Eigentum oder echte
Unabhängigkeit bleiben aus. Warum führt dieses System so häufig in die
Sackgasse? Und wie gelingt der sichere Weg zum eigenen Maklerunternehmen?
Antworten gibt Finanzunternehmer Sam Plett, der zeigt, wie Vermittler den
Schritt in die Freiheit schaffen.
Nach außen wirken viele Finanz- und Versicherungsvermittler erfolgreich: volle
Terminkalender, stetig neue Mandate, wachsende Bestände und viele neue Partner.
Hinter den Kulissen sieht die Realität jedoch anders aus. Die Erträge ihrer
Arbeit bleiben in fremden Strukturen gebunden, Verträge fesseln über Monate oder
sogar Jahre, und Konzernentscheidungen diktieren die Zukunft. "Viele merken erst
nach Jahren, dass sie im Strukturvertrieb nie echte Selbstbestimmung erreichen -
und genau das blockiert ihr persönliches Wachstum", warnt Sam Plett, der
inzwischen mehr als 1500 Partner auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet
hat.
"Der sicherste Weg zu echter Unabhängigkeit ist der Aufbau eines eigenen
Unternehmens - mit "Eigentumsrechten" am Kundenbestand und ohne zentrale
Fesseln", betont der Vertriebsexperte. Unter dem Leitmotiv "Unternehmertum statt
Abhängigkeit" steht Sam Plett für eine neue Generation von Maklern, die die
Branche verändern wollen.
Vom Vertriebsstart zur Unternehmer-Vision: Wie Sam Plett Vermittler zu echten
Maklern macht
Sam Pletts Laufbahn begann im Strukturvertrieb - über zwei Jahre sammelte er bei
Tecis wertvolle Einblicke in die Finanzberatung. Schon früh wurde ihm jedoch
klar, dass viele Vermittler in starren Systemen arbeiten, ohne echte
Unabhängigkeit oder Bestandssicherheit. Die Konsequenz: Er machte sich als
Versicherungsmakler selbstständig - mit dem Ziel, nicht nur seine eigenen
Strukturen freier zu gestalten, sondern auch anderen den Weg in die
Unabhängigkeit zu ebnen.
Was als Einzellösung begann, entwickelte sich rasch zu einer Bewegung: Plett
unterstützte Vermittler beim Übergang zum Maklerstatus, stellte Kundenanfragen
zur Verfügung, sorgte für rechtliche Absicherung und schuf Schritt für Schritt
ein skalierbares System. Heute zählt sein Netzwerk über 1.500 Partner - alle mit
dem Ziel, Sicherheit, Planbarkeit und Wachstum unter unternehmerischen
Bedingungen zu vereinen.
Vom Strukturvertrieb zum eigenen Unternehmen - was Vermittler bremsen kann
Seine ersten Schritte im Finanzdienstleistungssektor führten Sam Plett in den
klassischen Strukturvertrieb - ein System, das vermeintlich Freiheit versprach,
in Wahrheit jedoch Vermittler in starren Abhängigkeiten hielt. Zwar wuchsen
