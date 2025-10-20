Ad Pepper Media International Aktie weiter aufwärts - +14,58 % - 20.10.2025

Mit einer Performance von +14,58 % konnte die Ad Pepper Media International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ad Pepper Media International ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing mit einem Fokus auf Performance-Marketing. Es bietet innovative Lösungen in den Bereichen Online-Werbung und Lead-Generierung. Mit einer starken Marktpräsenz in Europa konkurriert es mit Firmen wie Criteo und Tradedoubler. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Ad Pepper Media International Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,73 %.

Allein seit letzter Woche ist die Ad Pepper Media International Aktie damit um +16,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ad Pepper Media International auf +61,46 %.

Ad Pepper Media International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,54 % 1 Monat -6,63 % 3 Monate +4,73 % 1 Jahr +79,19 %

Informationen zur Ad Pepper Media International Aktie

Es gibt 25 Mio. Ad Pepper Media International Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,14 Mio. wert.

In a remarkable financial leap, ad pepper media International N.V. saw its revenue soar threefold in Q3 2025, fueled by strategic acquisitions and robust market strategies.

ad pepper media International N.V. glänzt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzsprung und solider Finanzlage, angetrieben durch die strategische Übernahme von solute.

EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Key word(s): 9 Month figures/Preliminary Results ad pepper media International N.V.: Tripled revenue and record-high EBITDA in the third quarter of 2025 20-Oct-2025 / 07:51 CET/CEST Disclosure of an …

Ad Pepper Media International Aktie jetzt kaufen?

