    Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

    • Warburg Research belässt Aixtron auf "Hold" bei 15,50 €
    • Q3-Zahlen enttäuschen, schwache Bruttomarge als Grund
    • Umsatzwachstum 2026 wird aufgrund schwacher Nachfrage nicht erwartet
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisseitig hätten die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Zulieferers der Chipindustrie unter den Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der wesentliche Grund sei eine schwache Bruttomarge gewesen. Er hob zudem hervor, dass Aixtron wegen einer schwachen Nachfragedynamik nicht erwarte, dass 2026 die Umsätze im Vergleich zum Jahr 2025 zulegen werden./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 12,58 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -5,85 %/+17,69 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 15,50 Euro

