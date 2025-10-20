ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro
- Warburg Research belässt Aixtron auf "Hold" bei 15,50 €
- Q3-Zahlen enttäuschen, schwache Bruttomarge als Grund
- Umsatzwachstum 2026 wird aufgrund schwacher Nachfrage nicht erwartet
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisseitig hätten die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Zulieferers der Chipindustrie unter den Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der wesentliche Grund sei eine schwache Bruttomarge gewesen. Er hob zudem hervor, dass Aixtron wegen einer schwachen Nachfragedynamik nicht erwarte, dass 2026 die Umsätze im Vergleich zum Jahr 2025 zulegen werden./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 15,50 Euro
