Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 12,58 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,62 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -5,85 %/+17,69 % bedeutet.