Amazon-Störung legt Websites und Apps lahm
- Großer Ausfall bei Amazon beeinträchtigt viele Dienste.
- Betroffen: Snapchat, Fortnite, Slack, Zoom und mehr.
- AWS-Ausfall führt zu Fehlern bei 29 weiteren Diensten.
BERLIN (dpa-AFX) - Ein großer Ausfall beim Internetgiganten Amazon beeinträchtigt Dutzende von Websites, Online-Spielen und Apps, darunter Snapchat und Fortnite und Business-Anwendungen wie Slack und Zoom . Amazon meldete auf seiner Statusseite für die Amazon Web Services (AWS) einen Ausfall des Amazon-Services DynamoDB. Als Folge seien bei weiteren 29 weitere AWS-Diensten erhöhte Fehlerraten und Verzögerungen aufgetreten.
Das Tochterunternehmen von Amazon ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. AWS stellt dabei die virtuelle Infrastruktur für einen erheblichen Teil des Internets bereit. Die Dienste der Amazon-Tochter sind vor allem bei Start-ups populär, weil sie die benötigten IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken oder spezielle Software-Funktionen für KI über das Internet von AWS mieten können. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass bei einer großen AWS-Störung gleich mehrere Webseiten und Apps in die Knie gehen.
Auf dem Portal allestörungen.de konnte man die Folgen des AWS-Ausfalls bei mehreren Dutzend Anbietern sehen. Betroffen waren zum einen Amazon-Dienste selbst, wie Amazon Music, Ring oder das Shoppingportal Amazon.de. Zum anderen waren aber auch kleinere Anbieter wie die Sprachlern-App Duolingo betroffen./chd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 182,6 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +31,36 %/+48,33 % bedeutet.
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
https://www.cantechletter.com/2025/10/amazon-could-be-a-significant-ai-winner-this-analyst-says/
Roth Capital Markets Analyst Rohit Kulkarni hat ein "Kaufen"-Rating und ein 12-Monats-Ziel von 250,00 US-Dollar bei Amazon beibehalten
Da ich langfristig von Amazon überzeugt bin, würde ich bei einem Rücksetzer nachlegen.