China zieht die Zügel an: Droht jetzt der nächste Handels-Schock?

Die Exporte seltener Erdmagnete aus China sind im September deutlich gefallen. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde gingen die Ausfuhren um 6,1 Prozent gegenüber August auf 5.774 Tonnen zurück. Damit endete eine dreimonatige Serie steigender Liefermengen – und die Sorge wächst, dass Peking erneut seine Marktmacht bei diesen strategischen Materialien als Druckmittel in den Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten einsetzen könnte.

China ist der weltweit größte Produzent seltener Erden und kontrolliert wesentliche Teile der globalen Lieferkette. Die Metalle und die daraus hergestellten Magnete sind unverzichtbar für Hightech-Produkte, Elektrofahrzeuge und Rüstungsgüter. Bereits im Frühjahr hatte Peking Exportbeschränkungen eingeführt, während die Spannungen mit Washington über dreistellige US-Zölle eskalierten.

"Die starken Schwankungen bei den Exporten zeigen, dass China genau weiß, welche Schlüsselrolle es in den Handelsgesprächen spielt", sagte Chim Lee, leitender Analyst der Economist Intelligence Unit.

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg der Ausfuhren im Sommer deutet der Rückgang nun darauf hin, dass China die Genehmigungspraxis für Exportlizenzen wieder verschärft hat. Das Handelsministerium prüfe Anträge laut Berichten ähnlich streng wie auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung im April.

Exportziele verschieben sich – USA verlieren Anteil

Auf Jahressicht stiegen die Ausfuhren im September zwar um 17,5 Prozent, doch die Details zeigen ein gemischtes Bild. Die Lieferungen in die Vereinigten Staaten sanken um 28,7 Prozent, während die Exporte nach Vietnam um 57,5 Prozent zunahmen. Deutschland, Südkorea, Vietnam, die Vereinigten Staaten und Mexiko blieben die wichtigsten Abnehmerländer. Insgesamt exportierte China in den ersten neun Monaten des Jahres 39.817 Tonnen seltener Erdmagnete – ein Rückgang um 7,5 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Peking weist Kritik zurück

Das chinesische Handelsministerium warf Washington zuletzt vor, durch übertriebene Reaktionen "globale Panik" zu schüren, und betonte, dass Lizenzen für zivile Anwendungen weiterhin genehmigt würden. Analysten bezweifeln jedoch, dass die Beschränkungen ausschließlich militärische Produkte treffen.

"Chinas Fähigkeit, den Export seltener Erden zu drosseln, ist ein außerordentlich wirksames politisches Instrument", sagte Dan Wang, China-Direktorin der Eurasia Group. Sie warnte, dass die Maßnahmen nicht nur Produktionsketten stören, sondern auch die Abhängigkeit des Westens von chinesischen Rohstoffen verstärken könnten. "Die Welt muss sich an Chinas Managementstil anpassen", fügte sie hinzu.

Keine Anzeichen für Entspannung

Trotz diplomatischer Bemühungen ist keine Kursänderung in Sicht. Präsident Donald Trump erklärte an Bord der Air Force One, er wolle nicht, dass China "das Spiel mit seltenen Erden" gegen die USA spiele. Eine erneute Erhöhung der Zölle über 100 Prozent hinaus schloss er nur aus, falls Peking große Mengen US-Sojabohnen kaufe.

China zeigt sich unbeeindruckt. Die neuen, erweiterten Exportregeln sollen wenige Tage vor Ablauf des derzeitigen 90-Tage-Zollstillstands am 10. November in Kraft treten. Präsident Xi Jinping und Trump wollen sich Ende des Monats in Südkorea treffen. Ökonomen rechnen jedoch damit, dass der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zum Dauerzustand werden könnte.

"Nach einer kurzen Lockerung zu Jahresbeginn wird das Exportvolumen infolge der jüngsten Verschärfungen wohl erneut sinken", prognostizierte Analyst Chim Lee.

