JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Mit den jüngsten Ankündigungen der Autoholding dürfte die Fertigung von 200.000 weiteren Fahrzeugen von Kanada und Mexiko in die USA verlagert werden, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für Gegenwind durch die US-Zölle werde aber die höhere Cherokee-Produktion in Mexiko sorgen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 8,934EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

