    JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Obwohl Asphaltschindel-Dachsysteme überproportional zum Markt für Renovierungen und Modernisierungen von Wohngebäuden beitrügen und damit weniger konjunkturabhängig als das Neubaugeschäft seien, hätten Bedenken wegen neuer Kapazitätserweiterungen die Anleger verunsichert, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er halte diese Sorgen aber für übertrieben und glaube an weiter stabile Margen des Baustoffkonzerns in diesem Bereich./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 141,10
    Kursziel alt: 141,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


