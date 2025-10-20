JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Übernahme der Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro sei positiv für den Kosmetikkonzern zu werten, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



