    JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 52,65EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Laura Gris Trillo
    Analysiertes Unternehmen: DWS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 51
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



