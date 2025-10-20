    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen belassen. Analyst Colin Moody verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, denen zufolge der Windkraftanlagen-Hersteller Pläne für die Eröffnung einer Offshore-Rotorblattfabrik in Polen im Jahr 2026 auf Eis gelegt hat. Dabei werde als Hauptgrund eine schleppende Nachfrage in Europa genannt. Dies sei negativ für die Stimmung und unterstreiche die fortgesetzten Herausforderungen für den Offshore-Markt, kommentierte er./rob/ck/ajx

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


