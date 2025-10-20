RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen belassen. Analyst Colin Moody verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, denen zufolge der Windkraftanlagen-Hersteller Pläne für die Eröffnung einer Offshore-Rotorblattfabrik in Polen im Jahr 2026 auf Eis gelegt hat. Dabei werde als Hauptgrund eine schleppende Nachfrage in Europa genannt. Dies sei negativ für die Stimmung und unterstreiche die fortgesetzten Herausforderungen für den Offshore-Markt, kommentierte er./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 17,16EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



